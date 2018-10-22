Trump’tan ‘Konvoy’ Açıklaması: ‘Bu Ulusal Acil Durum Orduyu Alarma Geçirdim’

Yoksulluk ve şiddet olaylarıyla sarsılan Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye gitmek için geçen hafta yola çıkan ve sayıları gittikçe artan göçmenler ABD’nin güney sınırına doğru ilerlemeyi sürdürüyor.
Başkan Donald Trump, konvoyun ABD için “ulusal acil durum” olduğunu, ordu ve federal sınır görevlilerini alarma geçirdiğini söyledi. Trump, ABD’nin Orta Amerika ülkeleri Honduras, Guatemala ve El Salvador’a yaptığı yardımları keseceğini belirtti.
Konuyla ilgili bu sabah Twitter’dan bir dizi mesaj paylaşan Trump, yönetiminin aldığı önlemlerle ilgili başka ayrıntı vermedi. Beyaz Saray temsilcileri, Sınır Devriye Güçleri ve Pentagon da konuyla ilgili yorum yapmadı.
Trump “Maalesef Meksika polisi ve ordusu ABD’nin güney sınırına ilerleyen konvoyu durdurmayı başaramamış görünüyor. Sınır Devriye Güçleri’ni ve orduyu bunun bir ulusal acil durum olduğu yönünde alarma geçirdim” dedi.
Trump, “Guatemala, Honduras ve El Salvador insanların ülkelerini terk etmelerine ve yasa dışı şekilde ABD’ye gelmelerine engel olamadı. Artık onlara düzenli olarak verilen yardımları kesmeye, kademeli olarak azaltmaya başlayacağız” diye yazdı.
Çoğu Honduraslı binlerce göçmen haftasonunda Meksika’nın sınır şehri Tapachula’ya akın etti. Bu kişiler Trump’ın Meksika sınırını kapatacağı tehditlerine kulak asmadan Guatemala sınırını yürüyerek geçmişti.
Meksika polisi de konvoya müdahale etti, ancak ilerlemesini durduramadı.
Trump konvoyun ilerlemesinin durdurulamaması halinde orduya yardımcı olmak için Meksika sınırının kapatılacağını söylemiş ve bölgeye yapılan yardımların kesileceği uyarısında bulunmuştu.
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