HABER
  4. Trump'tan kültürel varlıkları vurma planında geri adım

Trump'tan kültürel varlıkları vurma planında geri adım

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump İran'daki kültürel hedeflerin vurulabileceği konusunda yaptığı açıklamadan geri adım atarak uluslararası hukuka uyacaklarını söyledi.

ABD'nin Bağdat'a düzenlediği hava saldırısında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından Twitter hesabından İran'ı ülkedeki kültürel varlıkların da dahil olduğu 52 hedefi vurmakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump geri adım attı.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada askeri saldırılarda kültürel noktaların hedef alınmasından kaçınılması konusundaki uluslararası hukuk normlarına uyacaklarını söyledi.

Başkan Trump Süleymani'nin öldürülmesinden bir gün sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Süleymani'nin ABD vatandaşı ve İranlı binlerce kişinin ölümünden sorumlu olduğunu söyleyerek, İran'ın saldırması halinde aralarında kültürel varlıkların da yer aldığı 52 İran hedefini vurmakla tehdit etmişti.

Trump'ın açıklaması uluslararası toplumda tepki ve endişeye neden olmuştu. Kültürel varlıklara yönelik askeri saldırılar uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor. ABD Taliban ve IŞİD'i geçmiş yıllarda kültürel varlıkları yok ettikleri için kınamıştı.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell yaptığı açıklamada ABD'nin İran kültürel varlıklarına saldırmasının uygun olmayacağını söyledi.

İran'ın tehditleri

Süleymani, ABD güçlerinin geçen Cuma günü Bağdat uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki göstermiş, bu olayın "intikamının" alınacağını duyurmuştu.

Dün İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nden yarı resmi Fars haber ajansına yapılan açıklamada ise 13 intikam senaryosunun değerlendirildiği ve en zayıf senaryonun dahi Amerikalılar için "tarihi bir kabus" olacağı belirtilmişti.

Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlamaİran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama
Somali' de büyük patlama!Somali' de büyük patlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Avustralya'da korkunç bilanço: Yangın durdurulamıyor!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Irak'ta ABD'ye peş peşe füzeli saldırılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama

İran'dan 'yolcu uçağı füzeyle düşürüldü' iddiasına yalanlama

Somali' de büyük patlama!

Somali' de büyük patlama!

Saldırının ardından Hamaney'den ilk açıklama!

Saldırının ardından Hamaney'den ilk açıklama!

İran’da saldırıdan önce bu video yayınlanmış!

İran’da saldırıdan önce bu video yayınlanmış!

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...

Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.