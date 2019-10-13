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Trump’tan Kürt milislere çağrı: Geri çekilin

13.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, hava gücü olmayan Kürt milislerin Türkiye’ye karşı galip gelmelerinin çok zor olduğunu belirterek, bu unsurlara sınır hattından çekilme çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin düzenlediği askeri operasyona karşı koymaya çalışan Kürt milislere, sınır hattından çekilme tavsiyesinde bulundu. Hava kuvvetlerine sahip bir orduya karşı, bundan yoksun bir askeri güçle galip gelmenin çok zor olduğunu dile getiren Trump, bu sebepten dolayı Kürt milislerin Türkiye sınırından çekileceklerini umduğunu ifade etti. Başkent Washington'da destekçileri önünde bir konuşma yapan Donald Trump, Ankara'ya yönelik ekonomik yaptırım tehdidini de yineledi. "Sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda süratli, güçlü ve sert ekonomik yaptırımlar uygulayacağımızı Türkiye'ye anlattım" diyen Trump, bu sorumlulukların "dini azınlıkların korunması ve tutuklu IŞİD'lilerin nezaret altında tutulması" olduğunu dile getirdi.

"Büyük bir felaketin eşiğindeyiz"

Amerikan askerlerinin bölgeden çekilme kararını da bir kez daha savunan ABD Başkanı Trump, "Biz kendi evimizde sınırlarımızı koruyamaz iken, askerlerimizin önümüzdeki 50 yıl boyunca Türkiye-Suriye sınırını korumaları gerektiğine inanmıyorum" diyerek ABD-Meksika sınırındaki yasa dışı göç olgusuna atıfta bulundu.

Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye’nin kuzeydoğusundan çekme kararı uluslararası toplum tarafından, Türkiye'nin askeri operasyonunun önünü açtığı gerekçesi ile yoğun bir biçimde eleştiriliyor. YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelesinde en önemli müttefiği konumundaydı. Türkiye ise YPG'yi, PKK'nın bir kolu ve bu nedenle terör örgütü olarak görüyor.

Öte yandan Suriye Kürt bölgelerindeki yönetimin Almanya'daki temsilcisi İbrahim Murad, Kürt milislerin Türkiye'nin hava akınlarına karşı nerede ise çaresiz olduğunu ifade ederek, "Büyük bir felaketin eşiğindeyiz" dedi. Murad ayrıca, çatışmalarda tüm askerlere ihtiyaç duydukları için bölgedeki cezaevleri ve kamplarda tutuklu bulunan cihatçı grupların daha fazla kontrol edemeyebileceklerini belirtti. ABD eski Savunma Bakanı James Mattis de, NBC televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'nin askeri harekatı nedeni ile IŞİD'in yeniden güçlenebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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