Trump’tan Kürt milislere çağrı: Geri çekilin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin düzenlediği askeri operasyona karşı koymaya çalışan Kürt milislere, sınır hattından çekilme tavsiyesinde bulundu. Hava kuvvetlerine sahip bir orduya karşı, bundan yoksun bir askeri güçle galip gelmenin çok zor olduğunu dile getiren Trump, bu sebepten dolayı Kürt milislerin Türkiye sınırından çekileceklerini umduğunu ifade etti. Başkent Washington'da destekçileri önünde bir konuşma yapan Donald Trump, Ankara'ya yönelik ekonomik yaptırım tehdidini de yineledi. "Sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda süratli, güçlü ve sert ekonomik yaptırımlar uygulayacağımızı Türkiye'ye anlattım" diyen Trump, bu sorumlulukların "dini azınlıkların korunması ve tutuklu IŞİD'lilerin nezaret altında tutulması" olduğunu dile getirdi.

"Büyük bir felaketin eşiğindeyiz"

Amerikan askerlerinin bölgeden çekilme kararını da bir kez daha savunan ABD Başkanı Trump, "Biz kendi evimizde sınırlarımızı koruyamaz iken, askerlerimizin önümüzdeki 50 yıl boyunca Türkiye-Suriye sınırını korumaları gerektiğine inanmıyorum" diyerek ABD-Meksika sınırındaki yasa dışı göç olgusuna atıfta bulundu.