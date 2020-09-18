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Trump’tan Kuveyt Emiri’ne Liyakat Nişanı

18.09.2020 22:55 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın Katar’a dört ülkenin uyguladığı ambargo krizinin çözümünde önemli rol oynayan Kuveyt Emiri’ni ABD Liyakat Nişanı’yla ödüllendirdiğini açıkladı

Trump’tan Kuveyt Emiri’ne Liyakat Nişanı

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın Katar’a dört ülkenin uyguladığı ambargo krizinin çözümünde önemli rol oynayan Kuveyt Emiri’ni ABD Liyakat Nişanı’yla ödüllendirdiğini açıkladı.

Beyaz Saray’dan Cuma günü yapılan açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle ABD’de tedavi gören Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah için, “Ortadoğu’da uzun süredir bir lider olarak Emir ABD için gerçek bir dost ve ortak olmuştur.

40 yıl boyunca ülkesine dışişleri bakanı olarak hizmet eden Emir aynı zamanda benzersiz bir diplomattır. Ortadoğu’daki anlaşmazlıkların çözümü için yorulmadan üstlendiği arabuluculuk çabaları en zor koşullarda ortak zeminde buluşulmasını sağlamıştır” denildi.

Kuveyt Emiri El Sabah, Umman ile birlikte, Körfez İşbirliği Konseyi’ni bölen ambargo krizinin çözülmesi amacıyla diyalogun tesisinde rol üstlenmişti.

Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olan Katar’a 2017 yılı Haziran ayından bu yana uygulanan ambargoda yer almıştı. Mısır da daha sonra ambargoya katılmış, bu ülkeler Katar’a hava sahalarını ve sınırlarını kapatmıştı.

ABD Liyakat Nişanı genellikle yalnızca Başkan tarafından başka ülkelerin devlet ya da hükümet başkanlarına veriliyor. Liyakat Nişanı en son 1991 yılında verilmişti.

Kuveyt Emiri’nin en büyük oğlu Şeyh Nasır bin Sabah El Ahmed El Sabah’ın ödülü özel bir törende emir adına teslim alması planlanıyor.

Kuveyt Emiri el Sabah, kendi ülkesinde ayrıntıları açıklanmayan bir ameliyat geçirdikten sonra, geçtiğimiz Temmuz ayında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-17 ambulans uçağıyla ABD’ye getirilmişti.

Kuveyt Emiri’nin Mayo Clinic’e uçakla getirilmesi, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin göstergesi olmuş ancak aynı zamanda emirin sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini de gündeme taşımıştı. Mayo Clinic Kuveyt Emiri’nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapmayı reddetti.

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