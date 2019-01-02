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Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 22:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Kim Jong-un'dan harika bir mektup aldım" - "Gerçekten çok iyi bir ilişki kurduk. Muhtemelen yakında bir görüşme daha yapacağız" - "Kuzey Kore'nin büyük ekonomik potansiyelini çok iyi fark eden Başkan Kim ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bir mektup aldığını ve yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Kim Jong-un'dan harika bir mektup aldım." dedi.

Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılma hızı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını savunan Trump, Kim ile görüşmeleri olmasaydı Asya'da büyük bir savaşın patlak vermiş olabileceğini iddia etti.

Trump Kuzey Kore lideri ile ilişkisine dair, "Gerçekten çok iyi bir ilişki kurduk. Muhtemelen yakında bir görüşme daha yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Başkan Kim ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum"

Öte yandan Twitter hesabından da Kuzey Kore'ye ilişkin açıklamalarına devam eden Trump, Amerikan PBS televizyonunun bir haberine atıfta bulunarak, "'Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer silah veya nükleer deneme yapmayacağını söylüyor ve Başkan Trump ile her zaman görüşmeye hazır.' PBS News Hours. Ben de Kuzey Kore'nin büyük ekonomik potansiyelini çok iyi fark eden Başkan Kim ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Trump, haziranda Singapur'da Kim ile bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD abd başkanı donald trump Kim Jong Un Kuzey Kore

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