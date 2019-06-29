HABER

Trump’tan Kuzey Kore lideri Kim’e görüşme teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek istediğini açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Japonya’da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu hafta sonu Kuzey ve Güney Kore sınırındaki silahsız bölgede buluşmak istediğini duyurdu.Başkan Trump yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu hafta sonu, ”Oradayken, Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un ile sadece elini sıkıp, merhaba nasılsın demek için Kuzey ve Güney Kore sınırındaki silahsız bölgede buluşmak istiyorum”dedi.Trump, “Biz orada olacağız ve ben sadece bir duygu ortaya koyuyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek istediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Japonya’da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu hafta sonu Kuzey ve Güney Kore sınırındaki silahsız bölgede buluşmak istediğini duyurdu.
Başkan Trump yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu hafta sonu, ”Oradayken, Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un ile sadece elini sıkıp, merhaba nasılsın demek için Kuzey ve Güney Kore sınırındaki silahsız bölgede buluşmak istiyorum”dedi.
Trump, “Biz orada olacağız ve ben sadece bir duygu ortaya koyuyorum. Çünkü şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Kuzey Kore’de olmayabilir. Oradaysa, birbirimizi iki dakikalığına göreceğiz, tüm yapabileceğimiz bu ama bu görüşmenin iyi olacağını umuyorum diyen Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile “çok iyi anlaştıklarını” ifade etti.
G-20 Zirvesi’nde yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore’ye gideceğini açıklayan Trıump, Pazar günü ülkeyi terk ederek Washington’a dönmeyi planlanıyor.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorumİmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum
Geçici orman işçileri, çalışma sürelerinin uzatılmasını bekliyorGeçici orman işçileri, çalışma sürelerinin uzatılmasını bekliyor

En Çok Okunan Haberler

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan flaş Esenler Otogarı açıklaması: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

AK Partili Bostancı'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi

AK Partili Bostancı'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Belediye binasına gelen Ekrem İmamoğlu'nu şaşırtan olay! Deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi: Haklılar

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi: Haklılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.