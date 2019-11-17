Trump’tan Kuzey Kore Lideri Kim’e: ‘Hızlı Hareket Et’

Başkan Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a yönelik bir tweet mesajı yayınladı. Trump mesajında Amerika’yla bir anlaşmaya varması için Kim’e hızlı hareket etmesi çağrısında bulundu.

Trump’la Kim Jong Un 2018’den bu yana 3 kez bir araya geldiler.

Trump tweet mesajında,”Hızlı hareket etmelisiniz, anlaşmayı yapın” ifadesini kullandı ve bir buluşmaya daha kapı aralayarak “yakında görüşürüz” dedi.

Kuzey Kore geçen Perşembe günü Amerika’nın yeni görüşme talebini geri çevirdiğini açıklamıştı.

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper de daha önceden planlanan Amerika-Güney Kore tatbikatının barış görüşmelerini canlandırmak için ertelendiğini açıkladı.

Bu arada Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’da Cuma günü yayınlanan bir yorumda Kim Jong Un’u aşağıladığı gerekçesiyle eski Başkan Yardımcısı Joe Biden için ‘kuduz köpek’ ifadesi kullanıldı.

Trump da tweet mesajında bu ifadeye de değindi. Amerika Başkanı, “Joe Biden uykucu ya da çok yavaş olabilir ama kuduz köpek değil. Bir şekilde ondan daha iyisi ama seni olman gerektiği yere götürecek sadece benim” ifadelerini de kullandı.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden Demokrat Parti’nin en güçlü başkan adaylarından.

Biden anketlerin birçoğunda önde gidiyor.

Trump’ın Biden ve oğlu Hunter Biden’la ilgili Ukrayna Devlet Başkanı’ndan soruşturma açmasını isteyip istemediği ülkede azil soruşturması çerçevesinde araştırılıyor.

Jeo Biden’ın oğlu bir dönem Ukrayna’da bir şirketin üst yönetiminde çalışmıştı.

