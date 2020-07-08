Trump’tan ‘‘Kuzey Kore Lideriyle Görüşmeye Açığım’’ Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la bir zirve daha yapmaya açık olduğunu bildirdi. Pyongyang ise son haftalarda yaptığı açıklamalarda, tıkanan nükleer görüşmeleri yeniden başlatma konusunda istekli olmadığını belirtmişti.

Trump, Gray TV’den Greta Van Susteren’e verdiği röportajda Kuzey Kore için, ‘’Görüşmek istediklerini anlıyorum ve bunu kesinlikle yapacağız. İşe yarayacağını düşünürsem görüşürüm’’ diye konuştu.

VOA’e de katkı veren isimlerden olan gazeteci Greta Van Susteren, böyle bir görüşmenin faydası olacağını düşünüp düşünmediğini sorduğunda Trump, ‘‘Belki. Onunla (Kim Jong Un) çok iyi bir ilişkim var, muhtemelen faydası olur’’ diye konuştu.

Kuzey Kore’den geçen hafta yapılan iki açıklamada, ABD ile müzakere masasına oturmaya istekli olunmadığı belirtilmiş ve yeni bir zirvenin yalnızca Trump’ın siyasi konumu açısından faydalı olacağı kaydedilmişti.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA’da yayımlanan bir makalede Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kwon Jong Gun’un ‘‘Bir kez daha açıkça söylemek gerekirse, ABD ile yüz yüze görüşmeye niyetimiz yok’’ sözlerine yer verildi.