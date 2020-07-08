Trump’tan ‘‘Kuzey Kore Lideriyle Görüşmeye Açığım’’ Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la bir zirve daha yapmaya açık olduğunu bildirdi. Pyongyang ise son haftalarda yaptığı açıklamalarda, tıkanan nükleer görüşmeleri yeniden başlatma konusunda istekli olmadığını belirtmişti.
Trump, Gray TV’den Greta Van Susteren’e verdiği röportajda Kuzey Kore için, ‘’Görüşmek istediklerini anlıyorum ve bunu kesinlikle yapacağız. İşe yarayacağını düşünürsem görüşürüm’’ diye konuştu.
VOA’e de katkı veren isimlerden olan gazeteci Greta Van Susteren, böyle bir görüşmenin faydası olacağını düşünüp düşünmediğini sorduğunda Trump, ‘‘Belki. Onunla (Kim Jong Un) çok iyi bir ilişkim var, muhtemelen faydası olur’’ diye konuştu.
Kuzey Kore’den geçen hafta yapılan iki açıklamada, ABD ile müzakere masasına oturmaya istekli olunmadığı belirtilmiş ve yeni bir zirvenin yalnızca Trump’ın siyasi konumu açısından faydalı olacağı kaydedilmişti.
Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA’da yayımlanan bir makalede Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kwon Jong Gun’un ‘‘Bir kez daha açıkça söylemek gerekirse, ABD ile yüz yüze görüşmeye niyetimiz yok’’ sözlerine yer verildi.
Cumartesi günüyse Kuzey Koreli üst düzey yetkili Choe Son Hui, ABD’nin Kuzey Kore ile diyaloğu iç siyasi krizlerle mücadele yöntemi olarak kullandığı görüşünü dile getirdi ve bu nedenle yüz yüze görüşme ihtiyacı hissetmediklerini kaydetti.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in Temmuz ayı başında yaptığı açıklamada, Trump ve Kim’in ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden önce bir görüşme daha yaptığını görmeyi umduğunu söylemişti.
Konu Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakan Vekili Steve Biegun’ın Seul’de Güney Koreli liderlerle Pyongyang ile tıkanan müzakerelerin nasıl ilerletilebileceği konusunda yaptığı görüşmede de gündeme geldi.
Kuzey Kore’nin açıklamalarını hafife alır yönde mesajlar veren Biegun, ‘‘Ben emirleri ne Başkan Yardımcısı Choi So Hui’den ne de Büyükelçi John Bolton’dan alıyorum’’ dedi. Beyaz Saray eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton’ın kitabında Trump’ın Kuzey Kore açılımıyla ilgili oldukça eleştirel bölümler yer almıştı.
Biegun geçen ay yaptığı açıklamadaysa seçimlerden önce yüz yüze yapılacak bir zirvenin Corona virüsü kaygıları nedeniyle de mümkün görünmediğini söylemişti.
Uzmanlar, seçimlere dört ay kala anketlerde Demokrat Parti’nin başkan adayı olması öngörülen Joe Biden’ı geriden izleyen Trump’ın Kuzey Kore’yi öncelikleri arasında görmeyebileceği görüşünde.
Ancak Trump’ın Kuzey Kore ile nükleer diyaloğu canlandırabilmesi halinde bunun yönetimin bir dış politika başarısı olarak öne çıkması bekleniyor.
Görüşmeler neden tıkanmıştı?
Trump ve Kim ilk kez 2018 yılının Haziran ayında Singapur’da yüz yüze bir araya gelmiş ve yapılan ortak açıklamada Kore Yarımadası’nın nükleerden tamamen arındırılması için birlikte çalışma sözü verilmişti.
Uzmanlar iki liderin kendine özgü iletişim biçiminin ve liderler düzeyinde temasının ileride çalışma düzeyinde müzakerelerin yolunu açmasını umuyordu.
Trump ve Kim 2019 yılının Şubat ayında Vietnam’ın başkenti Hanoi’de yeniden görüştü. Ancak zirve Kuzey Kore’nin nükleer programını devre dışı bırakma adımları atarken eş zamanlı olarak yaptırımların hafifletilmesi konusunda liderlerin anlaşmaya varamamaları sebebiyle kısa sürdü.
2019 yılının Haziran ayında Trump ve Kim iki Kore’yi birbirinden ayıran askerden arındırılmış bölgede bir araya geldi. Ekim ayındaysa taraflar çalışma grubu düzeyinde görüşmeler yürüttü, ancak bunlar da uzun sürmedi. O zamandan bu yana Kuzey Kore görüşmeleri boykot ediyor.
Kuzey Kore ABD’den nükleerden adım adım arınma sürecini kabul etmesi karşılığında yaptırımların hafifletilmesini ve güvenlik garantileri verilmesini istemişti. Trump yönetimiyse Pyongyang’ın önce nükleer programını tamamen terk etme konusunda hemfikir olmasını istiyor.
Trump: ‘’Başkası olsa savaşa girerdi’’
Trump, Kuzey Kore tarafından geçen aylarda yapılan bir dizi kısa menzilli füze denemesine rağmen Kim ile ilişkisinin güçlü olduğu ve Kim ile iletişime geçmesinin bir başarı olduğu mesajını verdi.
Trump, ‘‘Neredeyse dört yıldır savaşmıyoruz. Başka kim olsa savaşa girerdi. İyi geçiniyoruz, konuşuyoruz ve bakalım neler olacak. Ama çok iyi bir iş çıkardık ve bence hak ettiğimiz övgüyü de almadık’’ dedi.
Trump ve Kim arasında görüşmelerin başlamasından bu yana Kuzey Kore nükleer ve uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirmedi ancak ülke nükleer silah üretimine devam ediyor. Bazı tahminlere göre Kuzey Kore’nin elinde 40 nükleer bombaya yetecek nükleer malzeme bulunuyor.
Kuzey Kore’nin devam eden nükleer faaliyetleri sorulduğundaysa Trump, ‘‘Göreceğiz. Henüz nükleer silahları terk etmediler. Bir noktada bu olabilir.Bununla ilgili çok ciddi istişarelerde bulunmalıyız ve bunu çok ciddi düşünmeliyiz çünkü bir gün bir şeyler olabilir’’ dedi.