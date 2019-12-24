Trump’tan Kuzey Kore’nin ‘Noel Hediyesi’ Tehdidine Yanıt

ABD Başkanı Trump, Pyonyang’dan geçtiğimiz günlerde gelen bu tehdide Noel tatilini geçirmek üzere gittiği Florida’daki golf tesisi Mar-a-Lago’dan yanıt verdi. Trump, “Sürprizin ne olduğunu öğrenip, başarılı şekilde hakkından geliriz. Neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı. Trump, “Belki güzel bir hediyedir. Kim bilir, belki füze denemesi yerine bana güzel bir vazo gönderir” sözleriyle de espri yaptı.

“Kim bilir, belki güzel bir hediyedir”

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’nın ABD ile ilişkilerden sorumlu yetkilisi Ri Thae Song’un bu ifadeleri, görüşmelerin tıkanmasına tepkisini kısa menzilli füze denemeleriyle karşılık veren Pyonyang’ın, uzun menzilli füze denemelerine yeniden başlayabileceğinin bir işareti olarak yorumlanmıştı.

Kuzey Kore geçtiğimiz haftalarda, Washington’u 2020 başkanlık seçimleri öncesinde nükleer görüşmelerde Pyonyang’ı oyalamakla suçlamış, iki taraf arasında devam eden görüşmelerin neticesine bağlı olarak “Nasıl bir Noel hediyesi alacağını seçmek tamamen ABD’ye kalmış” sözleriyle üstü kapalı tehditte bulunmuştu.

Kuzey Kore’nin “Noel hediyesi” benzetmeli tehdidine ABD Başkanı Donald Trump’tan yanıt geldi. Trump “Sürprizin ne olduğunu öğrenir, başarılı şekilde hakkından geliriz” dedi.

Kuzey Kore’nin bölgedeki en önemli destekçisi Çin’den de konuyla ilgili açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajlarda, geçen yaz Singapur’daki zirvede alınan kararların en kısa zamanda uygulanması ve ABD’nin bu süreçte somut bir adım atması çağrısında bulundu.

Başkan Trump ise Kuzey Kore’nin füze denemelerini askıya almış olmasını Pyonyang ile diyalog politikasının işe yaradığının bir kanıtı olarak göstermişti.

Kuzey Kore, Singapur’da 2018 yılında lider düzeyindeki görüşmelerin ardından ABD ile yürütülen müzakerelerden sonuç alınması için tek taraflı olarak bu yıl sonunu işaret etmiş, Washington’un ise siyasi kazanım sağlamak amacıyla ayak sürüdüğünü savunmuştu.

Açıklamada, Kuzey Kore ve ABD’ye, kalıcı barışın tesis edilmesi ve Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması amacıyla uygulanabilir bir yol haritası üzerinde uzlaşmaları çağrısında bulunuldu.

Kuzey Kore en son kıtalar arası balistik füze denemesini 2017 yılı Kasım ayında gerçekleştirmişti. Pyonyang, Hwasong-15 adı verilen füzenin ABD topraklarının tamamına erişebileceğini iddia etmişti. Rusya ve Çin bazı yaptırımların kaldırılmasını önermişti.

Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 2018 yılından bu yana üç kez bir araya geldi ancak görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

Kuzey Kore uluslararası yaptırımların kaldırılmasını talep ederken, ABD de önce Kuzey Kore’nin nükleer silahlarından vazgeçmesi gerektiğini belirtiyor.

BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden olan Rusya ve Çin geçen hafta süreçteki tıkanıklığın giderilmesi amacıyla Kuzey Kore’ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılması teklifinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de “Kuzey Kore’nin krizi tırmandırma tehdidinde bulunduğu, nükleer silahlar konusunu görüşmeyi reddettiği ve yasaklanan kitle imha silahlarını ve balistik füze programlarını muhafaza edip daha da ilerlettiği bir dönemde yaptırımların kaldırılmasının değerlendirilemeyeceğini” söylemişti.

