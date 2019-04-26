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Trump'tan Kuzey Kore'ye fidye ödendiği iddiasına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Otto Warmbier için Kuzey Kore'ye ne 2 milyon dolar ne de ne de başka şey ödenmiştir. Biz 4 esir için 1,8 milyar dolar fidye veren, hain Çavuş Berghdal'ı almak için 5 terörist esiri düşmana teslim eden Obama yönetimi değiliz"

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Otto Warmbier'in serbest bırakılması karşılığıda, 2 milyon dolar hastane masrafının ödendiğine dair iddiaları Twitter'da yaptığı paylaşımla yalanladı.

Trump, ABD medyasında yer alan haberle ilgili paylaşımda, "Otto Warmbier için Kuzey Kore'ye ne 2 milyon dolar ne de ne de başka şey ödenmiştir. Biz 4 esir için 1,8 milyar dolar fidye veren, hain Çavuş Berghdal'ı almak için 5 terörist esiri düşmana teslim eden Obama yönetimi değiliz." ifadesini kullandı.

Donald Trump, sonraki paylaşımında ise ABD'nin Uluslararası Esir ve Adam Kaçırma Baş Müzakerecisi'nin kendisi hakkında "Başkan Donald Trump Birleşik Devletler tarihindeki benim gördüğüm en iyi esir müzakerecisi. Son iki yılda bazıları kurtarılması imkansız olduğu düşünülen 20 esir serbest bırakıldı ve bunun için hiç para ödenmedi." ifadesini kullandığını belirtti.

CNN televizyonunda dün yayımlanan haberde Pyongyang yönetiminin Otto Warmbier'in serbest bırakılması için 2 milyon dolar tutarındaki hastane masraflarının ödenmesini istediği iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump

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