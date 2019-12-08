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Trump’tan Kuzey Kore’ye Uyarı

08.12.2019 20:03 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un düşmanlığı yeniden başlatması halinde herşeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti

Trump’tan Kuzey Kore’ye Uyarı

Başkan Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un düşmanlığı yeniden başlatması halinde herşeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Trump Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınması gerektiğini de belirtti.

Trump’ın bu açıklamaları Kuzey Kore’nin çok önemli bir deneme gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından geldi.

Trump twitter mesajında, “Kim Jong Un çok zeki ve kaybedecek çok şeyi var, herşeyi aslında eğer düşmanca davranırsa. Singapur’da benle Nükleer Silahsızlanma Anlaşması imzalamıştı. Amerika Başkanı ile özel ilişkisinin geçersiz olmasını istemez ya da Kasım’daki Başkanlık Seçimine müdahil olmak istemez” ifadelerini kullandı.

Trump, Kuzey Kore’nin Kim Jong Un’un liderliğinde mütjiş bir ekonomik potensiyeli olduğunu fakat söz verdiği gibi nükleer silahlardan arınması gerektiğini de kaydetti.

Kuzey Kore tarafından Amerika’nın politikasını değiştirmesi için belirlenen yıl sonu tarihi yaklaştıkça gerilim tırmanıyor.

Kuzey Kore Amerika’nın Pyongyang’ın tek taraflı olarak nükleer silahlardan arındırılması istediği politikasında değiştirmesini ve yaptırımların bir kısmını kaldırmasını istiyor.

Cumartesi günü Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Amerika ile müzakerelerde nükleer silahsızlanmanın artık masada olmadığını ve Washington’la artık uzun görüşmelere gerek olmadığını belirtmişti.

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