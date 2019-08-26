Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama

BİARRİTZ (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeden haberdar olduğunu belirterek, "Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım." dedi.

Trump, Fransa'nın daveti üzerine G7 Zirvesi için Biarritz'de bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Zarif'in dün sürpriz şekilde Biarritz'e gelmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron bana sordu, 'görüşmek istiyorsanız görüşebilirsiniz' dedim." diye konuştu.

Trump, İran'ı tekrar zengin etmek istediklerini belirterek, "İran zor bir ekonomik durumun içeresinde. Güçlü bir İran istiyoruz, rejim değişikliği istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım." diyen Trump, "Onunla (Zarif) görüşmek için çok erken." yorumunda bulundu.

Bu arada, 45. G7 Zirvesi, üçüncü ve son gününde iklim konulu oturumla Biarritz'de devam ediyor. G7 ve davetli ülkelerin liderleri ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk iklim konulu oturuma katıldı.