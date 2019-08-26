HABER

Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Macron-Zarif görüşmesi) (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron bana sordu, 'görüşmek istiyorsanız görüşebilirsiniz' dedim" - "Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım"

BİARRİTZ (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeden haberdar olduğunu belirterek, "Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım." dedi.

Trump, Fransa'nın daveti üzerine G7 Zirvesi için Biarritz'de bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Zarif'in dün sürpriz şekilde Biarritz'e gelmesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron bana sordu, 'görüşmek istiyorsanız görüşebilirsiniz' dedim." diye konuştu.

Trump, İran'ı tekrar zengin etmek istediklerini belirterek, "İran zor bir ekonomik durumun içeresinde. Güçlü bir İran istiyoruz, rejim değişikliği istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım." diyen Trump, "Onunla (Zarif) görüşmek için çok erken." yorumunda bulundu.

Bu arada, 45. G7 Zirvesi, üçüncü ve son gününde iklim konulu oturumla Biarritz'de devam ediyor. G7 ve davetli ülkelerin liderleri ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk iklim konulu oturuma katıldı.

Öğleden sonra dijital dönüşüm ile ilgili bir oturum daha yapılacak, ardından zirve Macron ve Trump'ın düzenleyeceği ortak basın toplantısıyla sona erecek.

- Zarif Fransa'ya gelmişti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz'e gelmişti. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif'in Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son girişimleriyle ilgili istişareleri devam ettirmek üzere kente geldiği bildirilmişti.

Zarif'in ziyareti kapsamında ABD'li yetkililerle görüşmede ya da müzakerede bulunmayacağı kaydedilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmüştü. Görüşmeye Alman ve İngiliz yetkililer de katılmıştı.

Acı görüntü! Böyle bulundular Acı görüntü! Böyle bulundular
Güngören'de kocasını öldüren kadın adliyeye girişte gözyaşlarını tutamadıGüngören'de kocasını öldüren kadın adliyeye girişte gözyaşlarını tutamadı
Down sendromlu Beyza’nın hayali, ailesinin kendisi için yaptığı düğünle gerçekleştiDown sendromlu Beyza’nın hayali, ailesinin kendisi için yaptığı düğünle gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif abd başkanı donald trump Fransa G7 zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.