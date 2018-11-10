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Trump'tan Macron'a "Avrupa Birliği ordusu" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 02:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği' yönünde öneride bulundu. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemelidir"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiğini" söylediğini belirterek, "Çok aşağılayıcı." ifadesini kullandı.

Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Fransa'ya giden Trump, sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden Macron'u hedef aldı.

Trump paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'ABD, Çin ve Rusya’dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği' yönünde öneride bulundu. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu hafta Paris'te yaptığı açıklamada Rusya tehlikesine dikkati çekerek, ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir Avrupa Birliği ordusu kurmadıkça Avrupalıların güvende olamayacağını söylemişti.

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ABD abd başkanı donald trump Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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