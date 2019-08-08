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Trump'tan Macron'a İran Çıkışı

08.08.2019 23:21 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, İran’la, Amerika adına kimsenin konuşmaya hakkı olmadığını söyledi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Tahran’a olası müzakereler konusunda karışık sinyaller vermekle suçladı

Trump'tan Macron'a İran Çıkışı

Başkan Donald Trump, İran’la, Amerika adına kimsenin konuşmaya hakkı olmadığını söyledi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Tahran’a olası müzakereler konusunda karışık sinyaller vermekle suçladı.

Başkan Trump Twitter’dan yazdığı bir dizi mesajda, “Emmanuel’in iyi niyetli olduğunu biliyorum, ancak ABD adına ABD’den başka kimse konuşamaz” ifadelerini kullandı.

Bu hafta başında yayılan bir haber Macron’un, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi Başkan Trump’la görüşmesi için bu ay yapılacak G7 zirvesine davet ettiği yönündeydi. Bir Fransız diplomatsa Çarşamba günü haberi yalanlamıştı. Başkan Trump’ın Twitter mesajlarıyla bunu kastettiği tahmin ediliyor. Beyaz Saray, Trump’ın İran’la ilgili bu Tweet’lerine yönelik bir açıklama yapması yönündeki taleplere henüz bir yanıt vermedi.

Trump’ın ABD’yi İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekmesinden bu yana, Avrupa ülkeleri anlaşmayı hayatta tutmanın yollarını arıyor.

İran krizinin bu ay Fransa’nın Biarritz kasabasında yapılacak G7 zirvesinin gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Trump ve yönetiminden yetkililer, İran’la görüşmeye açık olduklarını ve Amerika’nın savaş isteyen taraf olmadığını her fırsatta dile getiriyor.

Trump’ın İran Nükleer anlaşması ve İklim Anlaşması’ndan tek taraflı olarak çekilmesi nedeniyle Washington-Paris arasında bir süre diplomatik soğukluk hakimdi.

Son olarak Başkan Trump Normandiya Çıkarması’nın 75'inci yıldönümü törenlerine katılmak üzere Fransa'ya gitmiş ve burada Macron'la İran konusunu görüşmüştü.

Trump iki tarafın da İran konusunda hemfikir olduğunu ve İran’ın nükleer silah sahibi olmasını istemediklerini söylemişti.

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle yeniden arttırarak devreye soktuğu yaptırımlar İran ekonomisini büyük baskı altına aldı.

İran, Avrupa ülkelerinden anlaşmayı kurtarmaları için yardım istemiş ancak taleplerine karşılık bulamamasının ardından uranyum zenginleştirme seviyesini 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmayla belirlenen seviyenin üzerine çekmişti.

Krizde arabuluculuk yapmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı, üst düzey diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne’u İran’a göndermişti.

Macron ayrıca Ruhani’yle telefonda görüşmüş ve diyaloğu devam ettirmek için çabalayacaklarını söylemişti.

Amerika, Mayıs ayından bu yana dünyada petrol taşımacılığının ana damarı olarak nitelenen Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor. Tahran ise iddiaları reddediyor.

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