Trump’tan “Maske Takın” Çağrısı

Başkan Donald Trump, Corona virüsü salgınının başlangıcında Beyaz Saray’da her gün düzenlenen bilgilendirme toplantılarına yeniden başladı. Nisan ayından bu yana ilk kez düzenlenen toplantıda daha önceki seferlerde olduğu gibi Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü’nden sağlık yetkilileri yer almadı. Basın mensuplarının önüne yalnız çıkan Trump Corona virüsü için yine “Çin virüsü” dedi ve salgındaki son durumla ilgili “dibe vurmadan iyileşmeyecek” diye konuştu. Aşı çalışmalarının “herkesin düşündüğünden çok daha hızlı” ilerlediğini söyleyen Trump, “Eski sistemde olsaydı daha yıllarca beklemek gerekirdi” dedi. Sağlık yetkililerinin maske takılması yönündeki telkinlerine rağmen kamuoyu önünde maske takmamasıyla eleştirilen Başkan Trump, toplantıda salgının kontrol altına alınması için maskenin önemine de vurgu yaptı. “Sosyal mesafe kurallarına uyamadığınız durumlarda maske takın. Maskeyi sevin ya da sevmeyin ama (salgını kontrol etmekte) çok etkili” diye konuştu. Kendisinin neden daha sık maske takmadığıyla ilgili soru karşısında maskesini cebinden çıkartan Trump, onu her zaman yanında taşıdığını söyledi. Trump, kalabalık ortamlara girdiğinde, sosyal mesafesini koruyamıyorsa maskesini taktığını belirtti. Asansör örneğini veren Trump, “Bazen korumalarla beraber asansöre binmek zorunda kalıyoruz. Sadece kendim için değil, onları da korumak için maskemi takıyorum” dedi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Merkezleri Başkanı Anthony Fauci, bu kez daha önce olduğu gibi Başkan’ın bilgilendirme toplantısında yer almayan uzmanlardan biriydi. Fauci, Başkan’ın bilgilendirme toplantısı öncesinde NPR’a yaptığı açıklamada maske takmayı teşvik etmeye başlamasından övgüyle söz etmiş ve Başkan’ın toplantıda da bu mesajı vereceğine inandığını söylemişti. Fauci, “Bu toplantılar sırasında ortaya çıkıp sürekli, tutarlı ve net mesajlar vermemiz, halkı salgını kontrol altına almak için izlememiz gereken yola sokma konusunda çok faydalı olacaktır” demişti. Gençlere “kalabalığa girmeyin” uyarısı Ülkenin güneyinde ve batısında bazı noktalarda vakaların arttığına vurgu yapan Trump, bunların büyük kısmının 18-35 yaş aralığındaki gençler olduğunu ve asemptomatik olduklarını belirtti. Trump, gençlere maske kullanma, sosyal mesafe kurallarına uyma, hijyene dikkat etme, barlar gibi kalabalık alanlarda toplanmama çağrısı yaptı ve “akıllı olun” dedi. Başkan Trump için 3 Kasım seçimlerinde önemli eyaletlerden olan Florida, Teksas ve Arizona, vaka sayılarında son dönemde rekor artış görülen eyaletlerden.

“Yapılan test sayısı 50 milyona yakın” Soru cevap kısmında Trump’a Corona virüsü testlerine ayrılan kaynağı arttırmaya sıcak bakıp bakmayacağı soruldu. Trump, şu ana kadar yapılan test sayısının yakında 50 milyonu geçeceğini söyledi ve test konusunda ABD’nin dünyada lider ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Trump, “Bence müthiş fazla test yapıyoruz, ama doktorlar ve sağlık profesyonelleri daha fazla yapmak istiyorsa bu benim için uygundur” dedi. Başkan Trump günde birkaç test yaptırıp yaptırmadığı sorusunaysa “Birden fazla yaptırdığım bir dönemi hatırlamıyorum” diye yanıtladı. Gün içinde Beyaz Saray tarafından Başkan’ın her gün birkaç tane Corona virüsü testi olduğu açıklaması yapılmıştı. Trump’ın maske giyme konusundaki isteksizliğine açıklık getirmek isteyen Basın Sözcüsü Kayleigh McEneny, Trump için “Amerika’da en çok test olan adam” ifadesini kullanmış ve Trump’ın virüsü başkalarına yayma riski taşımadığını söylemişti. Test sonuçlarında yaşanan gecikmeler sorulduğundaysa Trump, yönetiminin bu konu üzerinde çalıştığını söyledi ve Beyaz Saray’da kendisine birkaç günde bir uygulanan “hızlı testler” gibi hasta başına, hızlı test uygulanmasının mümkün olması için çalışıldığını kaydetti.