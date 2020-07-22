Trump'tan "maske takın" çağrısı

Trump maske takılması çağrısında bulundu.Salgının başından bu yana maske takma zorunluluğu getirilmesi konusunda direnen ABD Başkanı Donald Trump ülkede vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından tavır değiştirerek Amerikalıları sosyal mesafeyi koruyamadıkları durumda maske takmaya çağırdı. Şimdiye dek maske takmaktan kaçınan Trump artık maskeye alıştığını ve grup içinde ve asansörde taktığını kaydetti.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi Trump'ın maske takmayı kabul etme kararını "koronavirüs salgını ile mücadelede yaptığı hataları kabul etmesi" olarak değerlendirdi.

"Daha da kötüleşecek"

Trump gençleri barlara gitmemeleri konusunda uyarırken, virüsün bir noktada yok olacağını savundu.

Trump, "Muhtemelen iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek. Bunu söylemekten hoşlanmasam da bu böyle" ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisini tekrar açmak konusundaki ısrarlarının ardından Trump yaptığı açıklamada durumun kötüleştiğini ilk kez kabul etmiş oldu.