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Trump’tan May’e Brexit Eleştirisi

14.03.2019 21:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci sancılı geçen İngiltere’nin başbakanı Theresa May’i eleştirdi

Trump’tan May’e Brexit Eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci sancılı geçen İngiltere’nin başbakanı Theresa May’i eleştirdi.

Trump Brexit görüşmelerinin nasıl bu kadar kötü gidebildiği konusunda şaşkınlığa uğradığını söyledi ve Theresa May'in verdiği tavsiyeleri dikkate almadığını savundu.

Başkan Trump, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile görüşmesi öncesi Brexit’i yorumladı. Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği’nden ayrılma müzakerelerini yönetemediğini söyledi. Trump, geçen yaz Blenheim Sarayı'nda May'e görüşmelerle nasıl başa çıkacağı hakkında bazı tavsiyeler de bulunduğunu da vurguladı.

ABD Başkanı, "Tüm bu sürecin bu kadar kötü gitmesi sürpriz oldu ama May'e müzakereler konusunda fikir vermiştim; ancak beni dinlemedi. Sorun değil. Yapması gerekeni yaptı. Ama bence Brexit başka şekilde müzakere edilebilirdi" dedi.

Trump Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra İngiltere ile yapılabilecek geniş çaplı bir ticaret anlaşması düşündüğünü söyledi. ‘’Yönetimim Birleşik Krallık’la geniş ölçekli bir ticaret anlaşması müzakere etmeyi dört gözle bekliyor. Sınırsız bir potansiyel var” dedi.

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