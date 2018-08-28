WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü hayatını kaybeden Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain için, "Aramızdaki politika ve yaklaşım farklarına rağmen Senatör John McCain'in ülkemize yaptığı hizmetlere saygı duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, McCain'in ölümüyle ilgili ilk kez yazılı açıklama yaparak ünlü senatörün hizmetlerini övdü.

Trump, açıklamasında, "Aramızdaki politika ve yaklaşım farklarına rağmen Senatör John McCain'in ülkemize yaptığı hizmetlere saygı duyuyorum. Onun anısına, defnedileceği güne kadar bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

- Trump yerine Pence törene katılacak

Trump, 31 Ağustos Cuma günü başkent Washington'daki Kongre binasında düzenlenecek cenaze törenine de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılacağını ve bir konuşma yapacağını duyurdu.

Trump, törene yönetimi temsilen Özel Kalem Müdürü John Kelly, Savunma Bakanı Jim Mattis ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın katılacağını belirtti.