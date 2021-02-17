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Trump’tan McConnell’a Eleştiri

17.02.2021 03:29 | Son Güncelleme:
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Trump’tan McConnell’a Eleştiri

Eski Başkan Donald Trump, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ı eleştirdi. Bu durum, Cumhuriyetçi Parti içindeki iki önemli isim arasında büyüyen anlaşmazlığa işaret ediyor

Eski Başkan Donald Trump, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ı eleştirdi. Bu durum, Cumhuriyetçi Parti içindeki iki önemli isim arasında büyüyen anlaşmazlığa işaret ediyor.

McConnell için “aksi, huysuz ve somurtkan” diyen Trump, “Cumhuriyetçi senatörler onunla devam ederlerse bir daha kazanamazlar” diye konuştu.

McConnell’ın Demokrat Joe Biden’ın 3 Kasım seçimlerindeki zaferini tanıması Trump’ın tepkisini çekmişti. Cumhuriyetçi Parti’nin iki önemli ismi arasındaki mesafe McConnell’ın cumartesi günü Senato’da 6 Ocak Kongre saldırısından Trump’ın “fiilen ve ahlaken sorumlu” olduğunu söylemesiyle artmıştı.

Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Donald Trump’ın Kongre saldırısını teşvik etmekle suçlandığı azil davasında oylamadan hemen önce Cumhuriyetçi senatörlere Trump'ın aklanması yönünde oy kullanacağını söylemiş; ancak oylamadan sonra yaptığı sert konuşmada, eski başkanın 6 Ocak'taki olayları kışkırtmaktan sorumlu olduğunu dile getirmişti.

Senato’daki konuşmasında “Bu binaya saldıranlar başkanlarının istekleri ve talepleri doğrultusunda hareket ettiklerine inanıyorlardı” diyen McConnell yaşanan şiddetten ve Trump’ın seçim yenilgisinin yaygın seçim usulsüzlüklerinden kaynaklandığı şeklindeki bitmeyen “yanlış iddialarından” dolayı öfke duyduğunu kaydetmişti.

McConnell, kullandığı oyu ise Trump'ın başkanlık süresinin dolmuş olması nedeniyle Senato'nun ellerinin bağlı olması şeklinde açıklamıştı.

Eski Başkan Donald Trump hakkında 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili olarak ikinci azil kararı alınmış ve 9 Şubat'ta da Senato'da yargılanmaya başlanmıştı.

Trump, isyana teşvik suçlamasından Senato'da 5 gün süren yargılamanın ardından suçsuz bulunmuştu.

Suçlu bulunması için 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyordu ancak bu sayı 57'de kalmıştı, 7 Cumhuriyetçi senatör ise Demokratlar'la birlikte oy kullanmıştı.

Trump ve McConnell’dan parti önseçimlerine müdahil olma sinyali

McConnell, Cumhuriyetçi Parti’yi bütçe merkezli, ticaret yanlısı eksene çekmeye çalışırken Cumhuriyetçi partili seçmen arasında geniş tabana sahip olan Trump ise daha popülist bir yaklaşım benimsiyor.

Parti içindeki çatışmalardan uzak durmayı tercih eden McConnell pazartesi günü Wall Street Journal gazetesine verdiği bir röportajda 2022 önseçimleri döneminde etkili olup olmayacağını değerlendireceğini söylemişti. Her görüşten Cumhuriyetçiyi hoş karşılayacağını belirten McConnell, “Benim önemsediğim seçilebilirlik” diye konuşmuştu.

Trump da Cumhuriyetçi Parti önseçimlerine müdahil olabileceği sinyalini verdi. “Gerekli ve uygun olduğu durumlarda önseçimlerde Amerika’yı Yeniden Güçlü Yap ve Önce Amerika politikamızı sahiplenen adayları destekleyeceğim” dedi.

Farklılıklarına rağmen McConnell, Trump yönetiminde 2017 vergi reformunun geçirilmesinde ve Anayasa Mahkemesi’ne üç muhafazakar yargıcın atanmasında önemli rol üstlenmişti.

Beyaz Saray’ı Joe Biden’ın kazanması ve Cumhuriyetçiler’in Senato’da da kontrolu kaybetmesi, Cumhuriyetçiler üzerinde 2022 ara seçimlerinde Kongre’de kontrolu yeniden ele geçirme baskısı yarattı.

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