Trump'tan McGurk'ün istifasına ilişkin açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifasına atıfta bulunarak, kendisini tanımadığını ve görev süresinin bitmesine yakın bir zamanda istifa ederek ilgi çekmeye çalıştığını belirtti.

Trump, Twitter'dan, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı kapsamında görevinden istifa eden McGurk'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı açıklamasında, "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye'den çekilme kararına gelen eleştirilere de tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Eğer Başkan Donald Trump yerine başka bir başkan Suriye'de DEAŞ'ın büyük bir kısmının yok edilmesinden sonra askerlerimizi sağlıklı ve mutlu bir şekilde eve getireceğini açıklasaydı, Amerika'nın en popüler kahramanı olurdu. Ama yalan medya bana gelince sert vuruyor. Çılgınlık."