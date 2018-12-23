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Trump'tan McGurk'ün istifasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 05:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor" - "Eğer Başkan Donald Trump yerine başka bir başkan Suriye'de DEAŞ'ın büyük bir kısmının yok edilmesinden sonra askerlerimizi sağlıklı ve mutlu bir şekilde eve getireceğini açıklasaydı, Amerika'nın en popüler kahramanı olurdu" - "Başkan Obama, Jim Mattis'i utanç verici bir şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim. Bazıları yapmamamı söylemişti ama yapmam gerektiğine inanmıştım"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifasına atıfta bulunarak, kendisini tanımadığını ve görev süresinin bitmesine yakın bir zamanda istifa ederek ilgi çekmeye çalıştığını belirtti.

Trump, Twitter'dan, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı kapsamında görevinden istifa eden McGurk'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı açıklamasında, "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye'den çekilme kararına gelen eleştirilere de tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Eğer Başkan Donald Trump yerine başka bir başkan Suriye'de DEAŞ'ın büyük bir kısmının yok edilmesinden sonra askerlerimizi sağlıklı ve mutlu bir şekilde eve getireceğini açıklasaydı, Amerika'nın en popüler kahramanı olurdu. Ama yalan medya bana gelince sert vuruyor. Çılgınlık."

Ayrıca, karara ilişkin görevinden istifa eden ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e de değinen Trump, "Başkan Obama, Jim Mattis'i utanç verici bir şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim. Bazıları yapmamamı söylemişti ama yapmam gerektiğine inanmıştım. İlginç bir ilişki ama hiç sahip olmadığı kaynakları da verdim. Müttefikler önemlidir ama Amerika'yı suistimal edince değil." değerlendirmesinde bulundu.

- Washington'da Suriye'den çekilme krizi

Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açtı.

Bu tartışmalar sırasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.

Trump, daha önce de Twitter'dan, "Suriye'den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri, DEAŞ'ın yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı." paylaşımında bulundu.

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