Trump'tan medyaya "Caronavirus" eleştirisi

Trump'ın "Coronavirus" yerine "Caronavirus" yazmasıysa esprisi konusu oldu.ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda medyaya koronavirüs eleştirisi getirdi.

CNN gibi haber kanallarının koronavirüsü "mümkün olduğunca kötü" göstermek için elinden geleni yaptığını iddia eden Trump, "Buna piyasaları panikletmek de dâhil" ifadesini kullandı. Trump'ın attığı tweet'te "Coronavirus" yerine "Caronavirus" yazmasıysa sosyal medyada esprisi konusu oldu.

Trump, dünyada hızla yayılan virüsle başa çıkılması konusunda Amerikan sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile "harika bir iş" çıkardıklarını sözlerine ekledi.

ABD'de şu ana kadar 60'a yakın koronavirüs vakası görüldü. Bu kişilerin büyük bölümü, Japonya açıklarındaki yolcu gemisinden tahliye edilen ABD vatandaşları.

2,5 milyar dolarlık bütçe az bulundu

Trump yönetimi, virüsle mücadele için 2,5 milyar dolarlık bir bütçe talep etti. Ancak bu meblağ yetersiz olduğu gerekçesiyle senatörler tarafından eleştiriliyor.