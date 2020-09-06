Trump’tan Medyaya Eleştiri

Bu arada Amerika’da Gazi İşler Bakanı Robert Wilkie Trump’ı savundu ve geçen hafta Savunma Bakanı Mark Esper’in Başkan’ın askerlere saygı gösterdiği ve askerlere ya da gazilere yönelik küçük düşürücü bir cümlesini duymadığını aktardığını hatırlattı.

Beyaz Saray’dan Bloomberg’in haberine ilişkin henüz bir yorum gelmedi. Bloomberg de haberini olayla ilgili bazı kişilere dayandırdı.

Bloomberg de Trump’ın boş zamanında Amerikan büyükelçisinin konutundan sanat eseri seçtiğini ve Beyaz Saray’a gönderdiğini iddia etti.

Trump iddiayı hem Perşembe hem de Pazar günü yalanladı.

Altantic dergisi Perşembe günü Trump’ın Paris yakınlarındaki Amerikan mezarlığında gömülmüş askerler için Kasım 2018’de “kaybedenler” ifadesini kullandığını belirtmiş ve o günkü yağmur nedeniyle saçının bozulacağını belirterek mezarlık ziyaretine gitmediğini aktarmıştı.

Trump twitter mesajında, “Ben ve ordu hakkında son yalanlarındaki gibi herşeyi söyleyecekler ve umarım yapışır. Fakat MAGA anlıyor.”

Başkan Donald Trump savaşta hayatını kaybeden Amerikan askerlerine yönelik söylediği iddia edilen sözlerle ilgili olarak medyayı ve Demokratları eleştirdi

Maliye Bakanı Steven Mnuchin de Trump’ın orduya destek olduğunu kaydetti.

Konu Amerika’da gündemin en üst sıralarında.

İddia Atlantic dergisinde dile getirilmesinden buy ana Trump yalanlıyor ve Başkan’ın yakınındaki isimler de kendisine destek veriyor.

Seçimlerdeki rakibi Joe Biden da iddiaların doğru olması halinde bunun çok rahatsız edici olduğunu belirtmiş ve hayatını kaybeden askerlerin “kaybedenler” olmadığını belirtmişti.

3 Kasım'daki seçimlere az bir süre kala iki rakip arasındaki yarış da sertleşiyor.

Son anketler ülke genelinde Biden'ı Trump'ın önünde gösterse de kararsız eyaletlerde iki isim arasındaki fark azalıyor.

