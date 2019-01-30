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Trump’tan Meksika duvarı için olağanüstü hal tehdidi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 09:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Meksika arasındaki duvarın ordu tarafından yapılması için ulusal olağanüstü durum ilanının hakkı olduğunu söylerken, uzmanlar ise bunun kongrenin gücünün baypas edilmesi olacağını ve Demokratlar’ın bu kararı mahkemeye taşıyabileceğini söyledi.21 gündür kapalı olan ABD hükümetinin bu hafta sonu da kapalı kalması durumunda bunun Amerikan tarihinde en uzun süre kapalı kaldığı dönem olacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Meksika arasındaki duvarın ordu tarafından yapılması için ulusal olağanüstü durum ilanının hakkı olduğunu söylerken, uzmanlar ise bunun kongrenin gücünün baypas edilmesi olacağını ve Demokratlar’ın bu kararı mahkemeye taşıyabileceğini söyledi.
21 gündür kapalı olan ABD hükümetinin bu hafta sonu da kapalı kalması durumunda bunun Amerikan tarihinde en uzun süre kapalı kaldığı dönem olacağı belirtildi. Başkan Trump’ın Meksika sınırındaki duvarın Savunma Bakanlığı tarafından inşa edilmesi için olağanüstü durum ilan etmesinin Demokratlarla arasındaki gerginliği daha da artıracağı, kararın mahkemeye taşınacağı iddia edildi. Başkan Trump, 2016’daki başkanlık seçim kampanyasında verdiği Meksika sınırına duvar örme sözünü 5 milyar 700 milyon dolarlık tahsisatı kongrede çoğunluğu sağlayan Demokratlar’ın onaylamaması sebebiyle yerine getirememesi üzerine kongreyi baypas etmek için olağanüstü hal ilan edebileceğini tekrarladı. Başkan Trump hükümetin 4’te birini kapatmış, binlerce federal hükümet çalışanı ya ücretsiz izine gönderilmiş ya da ücret almadan çalışmaya devam etmişti.
Trump’a yakınlığı ile bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın sınır duvarını inşası için acil durum gücünü kullanmasının tam zamanıdır. Umarım işe yarar” dedi.
ABD’nin önde gelen gazete ve yayın kuruluşları ise, Beyaz Saray’ın ABD Ordusu Mühendisler Dairesine bütçesinden Meksika sınırına yapılacak duvar için ödenek ayrılması durumunu ve duvarın ne kadar süre içinde yapılabileceğini bildirmesini haber yaptı.
Olağanüstü hale karşı olan eleştirmenler, bu stratejinin illegal olacağını ileri sürerek, Demokratlar’ın bu kararın Kongrenin gücünü baypas etme teşebbüsü olacağını ve bu karara karşı mahkeme kozunu kullanacağını iddia etti. Mahkemenin karara varması aylar süreceği için hükümetin açılmasının kaçınılmaz olacağı belirtildi.

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