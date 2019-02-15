Trump’tan Meksika duvarı için ‘Ulusal Acil Durum’ hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar bütçesi için ülkede ‘Ulusal Acil Durum’ ilanı ile ilgili gerekli belgeyi imzalayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD - Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için ‘Ulusal Acil Durum’ ilanı ile ilgili gerekli belgeyi imzalayacağını duyurdu. Trump, dünyanın her yerinde ABD’nin içinde bulunmaması gereken savaşların içinde bulunduğunu ancak kendi sınırlarını korumakta eksik kaldığını ifade ederek, ABD’ye Meksika üzerinden kaçak yollarla insan ticareti yapıldığını ve uyuşturucu getirildiğini söyledi.

“Sınır güvenliği ve ordumuz inanılmaz başarılı”

Trump, bu insanların birçok politikacının iddia ettiği gibi gümrük kapılarından değil sınırdaki boşluklardan geçtiğini vurgulayarak Demokratların yalan söylediğini ve bunun büyük bir “aldatma” olduğunu ileri sürdü. Trump, bunun yüzde yüz çözümünün duvarı inşa etmek olduğunu kaydetti. “Sınır güvenliği ve ordumuz inanılmaz başarılı” diyen Trump yönetimi süresince var olan duvarları onardıklarını ve sınırı güçlendirdiklerini hatırlattı.

Meksika Tijuana’dan binlerce kişinin ABD’ye girmek için sınıra geldiğini ve onları durdurmak için orduyu göndermek zorunda kaldığını söyleyen Trump, “Duvar olsaydı buna gerek kalmazdı ve çok fazla para kurtarabilirdik” dedi.