WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin güney sınırlarındaki yasa dışı göçlere dikkati çekerek, “Eğer Meksika bu akını durduramazsa ordumuzu devreye sokacağım ve güney sınırlarımızı kapatacağım.” dedi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güney sınırlardaki yasa dışı göçlerden Demokrat Parti ve Meksika hükümetini sorumlu tuttu.
"Demokrat Parti’nin öncüsü olduğu (çünkü kendileri açık sınır ve etkisiz yasaları destekliyor) ülkemize yapılan akınları seyrediyorum.” ifadesini kullanan Trump, yasa dışı göç edenlerin özellikle Guatemala, Honduras ve El Salvador kökenliler olduğunu kaydetti.
Meksika hükümetine çağrı yaparak bu göçlerin önüne geçmesini isteyen Trump, “Eğer Meksika bu akını durduramazsa ordumuzu devreye sokacağım ve güney sınırlarımızı kapatacağım.” değerlendirmesinde bulundu.
Meksika'dan ABD'ye yasa dışı göçler konusu, Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık seçim kampanyasında da en önemli gündem maddelerinden biriydi.
Trump, iki ülke arasına duvar yapmayı taahhüt etmiş ve bu duvarın parasını da Meksika hükümetinden alacağını belirtmişti.
Trump, son olarak ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Duvarın inşası çoktan başladı." demişti.
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