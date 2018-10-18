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Trump'tan Meksika sınırını kapatma tehdidi

18.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

ABD'de yaklaşan Kongre ara seçimleri öncesi Başkan Trump, Meksika'nın göç akınına karşı adım atmaması halinde orduyu görevlendirerek güney sınırını kapatacağını söyledi.

Trump'tan Meksika sınırını kapatma tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika hükümetinin Orta Amerika'dan ABD'ye yönelik göç dalgasını engellemek için harekete geçmemesi halinde orduyu görevlendirerek ülkesinin Meksika ile olan sınırını kapatma tehdidinde bulundu.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "...Meksika'dan en acil şekilde bu hücumu (göç akınını) durdurmasını istemek durumundayım. Durduramadığı takdirde Amerikan ordusunu görevlendirerek güney sınırımızı kapatacağım" diye yazdı.

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Trump Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan, aralarında çok sayıda suçlunun da olduğu göçmen dalgasının Meksika üzerinden ABD'ye girdiğini ifade etti.

"Suç unsurları ve uyuşturucu akını da dahil güney sınırımıza yönelik hücum, Başkan olarak benim için ticaretten veya USMCA'dan (ABD-Meksika-Kanada Anlaşması) çok daha önemli" diyen Trump, komşu ülkenin göç akınını durduracağından umutlu olduğunu ifade etti. Trump, göç ve sınır politikasına yönelik yaklaşımından dolayı Demokrat Partiyi de eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önümüzdeki günlerde Meksika ve Panama'yı kapsayan bir bölge ziyaretine çıkması planlanıyor.

Yaklaşan ara seçimler

Trump'ın Meksika sınırını kapatma tehdidi ABD'de kritik ara seçimler öncesine rastlıyor. 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri, hem ABD Kongresi hem de Trump yönetimi açısından kritik önemde. Ara seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise üçte biri yenilenecek. Şu anda her iki kanatta da çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin amacı bu üstünlüğü sürdürmek. Demokratların hedefi ise en az birinde üstünlüğü ele geçirmek ve 2020’deki başkanlık seçimlerine avantajlı girmek.

Seçim kampanyasının ana unsurunu oluşturan yasadışı göçle mücadele, Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra da Trump'ın temel politikalarından biri oldu. ABD, Trump'ın göç akını konusunda en çok eleştirdiği ülke olan Meksika ile arasına yaşadışı geçişleri engellemek için duvar inşa ediyor.

Meksika'da Andres Manuel Lopez Obrador'un Temmuz ayında Devlet Başkanlığına seçilmesinin ardından iki taraf arasında yumuşama ve diyalog işaretleri görülse de, yaklaşan ara seçimler nedeniyle Trump'ın göç akınıyla ilgili sert söylemlerini artırabileceği ifade ediliyor.

AFP,rtr/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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