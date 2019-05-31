Trump'tan Meksika'ya ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan yasa dışı göçmen akınını önlemek için Meksika'ya ilave gümrük vergisi kararı aldığını açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan ABD'ye satılan ürünler üzerindeki vergilerin artırılacağını duyurdu. Artışın yüzde 25'i bulabileceğini kaydededen Trump, bu hamlesiyle Meksika'dan yasadışı göçü durdurmayı hedefliyor. Meksika ise bu adıma tepkisiz kalmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da yaptığı açıklamada, Meksika'dan ithal edilen mallara 10 Haziran'dan itibaren yüzde 5 oranında ilave vergi getirileceğini belirtti. Trump, Meksika'nın ABD'ye yönelik yasadışı göçle mücadele konusunda etkili adımlar atmaması halinde ilave vergilerin Ekim ayına kadar kademeli olarak yüzde 25 oranında artırılacağını vurguladı. Trump, Meksika'dan yasadışı göçün ABD'nin ulusal güvenliğini ve milli ekonomisini tehdit ettiğini kaydetti.

Meksika: Karar bir felaket

Meksika hükümeti, Trump'ın duyurduğu ek vergi kararını "bir felaket" diye nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karar sert biçimde eleştirildi ve karara uygun tepkinin verileceği belirtildi.