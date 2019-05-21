Trump'tan Meksika'ya gözdağı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın ABD'ye yasa dışı göçmen geçişini durdurmak için yeterince çabalamadığını belirterek, "Meksika yanlış yapıyor, yakın zamanda bir cevap vereceğim." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, resmi Twitter hesabından yasa dışı göçmenler ve Meksika'nın tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meksika'nın ABD'ye güney sınırından yasa dışı göçmen girişini durdurmak için "neredeyse hiçbir şey yapmadığını" belirten Trump, Meksika'nın, kendisi de dahil diğer ülkelerden insanların ABD'ye göç etme hakkı olduğu ve bu yasa dışı göçle bağlantılı maliyetten de ABD'li vergi mükelleflerinin sorumlu olması gerektiği yönünde tutum sergilediğini kaydetti.

Trump, "Meksika yanlış yapıyor, yakın zamanda bir cevap vereceğim." ifadeleriyle Meksika'ya gözdağı verdi.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye gelmeye devam ediyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

