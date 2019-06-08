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Trump'tan Meksika'yla Varılan Anlaşmayla İlgili Yeni Mesajlar

08.06.2019 19:59 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Meksika’nın varılan anlaşmayı son derece sert bir şekilde uygulayacağını öngördüğünü belirtti. Bu anlaşmaya göre, Meksika Orta Amerika’dan Amerika’ya ulaşmaya çalışan göçmenler karşısında güney sınırındaki güvenlik önlemlerini arttıracak

Trump'tan Meksika'yla Varılan Anlaşmayla İlgili Yeni Mesajlar

Başkan Donald Trump, Meksika’nın varılan anlaşmayı son derece sert bir şekilde uygulayacağını öngördüğünü belirtti.

Bu anlaşmaya göre, Meksika kendi sığınma ve iltica kurallarını genişletecek ve Orta Amerika’dan Amerika’ya ulaşmaya çalışan göçmenler karşısında güney sınırındaki güvenlik önlemlerini arttıracak.

Anlaşma, üç gün süren görüşmeler sonrası Cuma günü açıklandı. Böylece, Pazartesi gününden itibaren Başkan Trump’ın Meksika ürünlerine uygulamayı planladığı yüzde 5’lik ek gümrük vergisi askıya alındı.

Twitter’dan paylaştığı mesajında Başkan Trump, ‘Meksika çok fazla çaba gösterecek ve eğer bunu başarırsa, bu ABD ve Meksika arasında oldukça başarılı bir anlaşma olacak’ dedi.

Trump ayrıca Meksika’nın, Amerikalı tarım üreticilerinden yüksek miktarlarda ürün almaya başlayacağını da ekledi.

ABD’nin Çin’e açtığı ticaret savaşından kötü etkilenen Amerikalı çiftçiler, anlaşma sağlanmasaydı Meksika’dan da misilleme riskiyle karşı karşıyaydı.

Ancak Trump’ın bu açıklamasına rağmen, Meksika’nın ürün satın alma konusunda bir taahhüt verip vermediği henüz kesin olarak bilinmiyor. Göçmenler konusunda varılan anlaşma için yapılan açıklamada, bu konu hakkında herhangi bir bilgi yer almadı.

Başkan Donald Trump, yasal olmayan göçmenlerin ülkeye girişini engelleme politikasını, başkanlığının en önemli icraatı olarak görüyor.

Yapılan anlaşma gereği, ABD’den sığınma talep eden göçmenler, başvuruları değerlendirilme sürecini Meksika’da bekleyecekler.

‘Meksika’da Kalma’ adıyla bilinen program, Ocak ayından bu yana, Amerika’ya sınır kentler Tijuana, Mexicali ve Ciudad Juarez’de uygulanıyor.

Başladığından bu yana 10 binden fazla Orta Amerikalı göçmen Meksika’ya geri gönderilirken, Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve diğer örgütler, bu programa yasal olarak itiraz ediyor.

Meksika ayrıca, anlaşma kapsamında, göçmenlerin geçişini azaltmak için Pazartesi’nden itibaren güney sınırlarına Meksika Ulusal Muhafızları’nı konuşlandıracak.

ABD sınır görevlileri, Mayıs ayında, ABD’ye geçmek isteyen 132 binden fazla göçmeni gözaltına aldı. Bu veri 2006’dan beri gözlenen en yüksek sayı.

Göçmen akınını ‘istila’ olarak tanımlayan Başkan Trump, Meksika ile anlaşmaya varılmasaydı, Ekim ayına kadar Meksika ürünlerine ek gümrük vergisini kademeli olarak yüzde 25’e çıkaracaktı.

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