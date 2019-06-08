Trump'tan Meksika'yla Varılan Anlaşmayla İlgili Yeni Mesajlar

Başkan Donald Trump, Meksika’nın varılan anlaşmayı son derece sert bir şekilde uygulayacağını öngördüğünü belirtti.

Bu anlaşmaya göre, Meksika kendi sığınma ve iltica kurallarını genişletecek ve Orta Amerika’dan Amerika’ya ulaşmaya çalışan göçmenler karşısında güney sınırındaki güvenlik önlemlerini arttıracak.

Anlaşma, üç gün süren görüşmeler sonrası Cuma günü açıklandı. Böylece, Pazartesi gününden itibaren Başkan Trump’ın Meksika ürünlerine uygulamayı planladığı yüzde 5’lik ek gümrük vergisi askıya alındı.

Twitter’dan paylaştığı mesajında Başkan Trump, ‘Meksika çok fazla çaba gösterecek ve eğer bunu başarırsa, bu ABD ve Meksika arasında oldukça başarılı bir anlaşma olacak’ dedi.

Trump ayrıca Meksika’nın, Amerikalı tarım üreticilerinden yüksek miktarlarda ürün almaya başlayacağını da ekledi.

ABD’nin Çin’e açtığı ticaret savaşından kötü etkilenen Amerikalı çiftçiler, anlaşma sağlanmasaydı Meksika’dan da misilleme riskiyle karşı karşıyaydı.

Ancak Trump’ın bu açıklamasına rağmen, Meksika’nın ürün satın alma konusunda bir taahhüt verip vermediği henüz kesin olarak bilinmiyor. Göçmenler konusunda varılan anlaşma için yapılan açıklamada, bu konu hakkında herhangi bir bilgi yer almadı.