Trump'tan Merkez Bankası'na 'Vizyonsuzluk' Suçlaması

Başkan Trump, ABD borsasının Çin ile yaşanan ticaret savaşı nedeniyle hem Avrupa hem de Çin’den gelen olumsuz ekonomik verilerle çalkantılı bir haftayı geride bırakmasının ardından, ekonominin performansını dikkatle takip ediyor. Beyaz Saray ekonomi yönetimi, ekonomide resesyon beklenmediği mesajını verirken, Trump Merkez Bankası’nı vizyonsuzlukla suçladı. ABD borsasının inişli-çıkışlı bir haftayı geride bırakmasının ardından Beyaz Saray ekonomi yönetimi hafta sonunda yaptıkları açıklamalarda kısa vadede ekonomide bir resesyon beklemediklerinin altını çizdi. Tüketiciye, yatırımcıya ve seçmene güven aşılamayı amaçlayan Beyaz Saray ekonomi yönetimi hafta sonunda katıldıkları yayınlarda, ABD ekonomisinin 2019 yılının ikinci yarısında ekonominin iyi durumda olacağını öngördüklerinin mesajını vermiş, Trump’ın üst düzey ekonomi danışmanı Larry Kudlow “İyimserlikten korkmayalım” demişti. Haftasonunu New Jersey’deki golf tesisinde geçiren ve Pazar günü Washington’a dönen Trump da “Dünyanın en iyi ekonomisiyiz. Hemen hemen bütün kategoriler içinde en düşük işsizlik oranlarına sahibiz. Ticaret anlaşmalarının tamamlanmasının ardından büyük büyüme geliyor” mesajını paylaşmıştı.

Haftasonunda yaptığı açıklamalarda hem medyaya hem de ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’a yüklenen Trump “Yalan haber medyası ekonominin çökmesi için elinden geleni yapıyor çünkü bunun beni ve yeniden seçilme şansımı kötü etkileyeceğini düşünüyor. Fakat sorunları şu ki ekonomimiz çok güçlü ve ticarette de yakın zamanda çok büyük kazanacağımızı Çin dahil herkes biliyor” diye yazmıştı. “Demokratlar ekonomiyi kötü emellerine alet ediyor” Trump Pazartesi günü de ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ı hedef aldığı mesajlarına bir yenisini daha ekledi. Twitter’dan bir kez daha Merkez Bankası’nı eleştiren Trump Merkez Bankası’nın Başkanını da “vizyonsuzlukla” suçladı. Trump “Ekonomimiz Jay Powell ve Fed’in korkunç vizyon eksikliğine karşın çok güçlü. Ancak Demokratlar 2020 Seçimi’ni kazanmak amacıyla ekonomiyi kötü emellerine alet etmeye çalışıyorlar. Çok bencilce! Dolarımız o kadar güçlü ki dünyadaki diğer ülkeleri olumsuz etkiliyor” mesajını paylaştı. Trump ABD Merkez Bankası Fed’in kısa süre içersinde faiz oranını en az 100 baz puan indirmesi gerektiğini ve bu adımın atılması halinde ABD ekonomisinin daha iyi olacağını ve bunun dünya ekonomisine de yansıyacağını savundu. ABD Merkez Bankası Fed geçtiğimiz ay faiz baz puanını ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılından bu yana ilk kez çeyrek puan indirmişti.