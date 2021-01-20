Trump'tan Mesaj: "Bir Şekilde Geri Döneceğiz"

Trump, “Yaptıklarımız tüm standartların ötesinde harika işlerdi. ABD ordusunu yeniden inşa ettik. Uzay Gücü adında yeni bir askeri birim kurduk ve bu normal bir yönetimi için harika birşey olacak ama biz sıradan bir yönetim değildik” ifadelerini kullandı.

Trump, Florida’daki Mar-a-Lago tesisine gitmeden önce, başkan olarak yaptığı son konuşmasında ayrıca yönetiminin, Corona virüsüne karşı aşının bir seneden kısa bir süre içinde geliştirilmesini sağladığını söyledi.

Biden’ın galibiyetini kutlamayı ve yemin törenine katılmayı reddeden Trump, sabah yerel saatle 8.00’de Beyaz Saray’dan helikopterle ayrıldı. Florida’ya gitmek üzere, eşi Melania Trump ile birlikte Andrews Hava Üssü’ne giden Trump, burada yaptığı konuşmasında destekçilerine seslenerek, “Bir şekilde geri döneceğiz” dedi.

Trump konuşmasında dört yıllık icraatının başarılı olduğunun altını çizdi ve bunlardan örnekler verdi.

Donald Trump ABD Başkanı olarak son kez destekçilerine seslendi. Demokrat Joe Biden’ın başkanlık yemin töreni öncesinde konuşan Trump, “Bir şekilde geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Liderliği sırasında eski muhariplere daha fazla önem verildiğini, vergi kesintilerinin yeniden düzenlendiğini ve ekonominin büyüdüğünü söyleyen Trump, Corona virüsü pandemisiyle ilgili olarak da “Çin virüsü nedeniyle acı çeken ailelere sevgimizi gönderiyoruz” şeklinde konuştu ve aşının kısa sürede hazır olmasını övdü.

Trump konuşmasını, “Sizi seviyoruz. Bir şekilde geri döneceğiz. Kısa bir süre sonra görüşmek üzere” sözleriyle tamamladı.

Trump seçimlerde galip gelen yeni başkanı tebrik etmeyi reddedip yemin törenine de gitmeme kararı alarak ülke tarihinde 150 yıldan fazla bir süredir devam eden bir geleneği de bozmuş oldu.

Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılarak Florida’ya gitmek üzere yola çıktığı sırada yanında yardımcısı Mike Pence ve diğer bazı üst düzey Cumhuriyetçiler’in yer almadığı dikkat çekti.

Pence eşiyle birlikte Biden’ın yemin törenine katılıyor.

Pence’in yanı sıra eski başkanlar George W. Bush, Barack Obama ve Bill Clinton da yemin törenine katılıyor.

