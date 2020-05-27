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Trump’tan Mesajlarına ‘’Teyit’’ Uyarısı Koyan Twitter’a Tepki

27.05.2020 03:40 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu Twitter’ın haber doğrulama uygulaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı iki mesaja teyit uyarısı koydu. Trump, Twitter’ın bu uygulamasına sert tepki verdi

Trump’tan Mesajlarına ‘’Teyit’’ Uyarısı Koyan Twitter’a Tepki

Sosyal medya platformu Twitter’ın haber doğrulama uygulaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı iki mesaja teyit uyarısı koydu. Twitter, bu uyarılarda, Trump’ın ABD seçimlerinde posta yoluyla oy kullanmanın sahteciliğe açık ve hileli olacağı mesajlarının doğruları yansıtmadığına dair bağlantılar da paylaştı. Trump'ın, Twitter’ın uygulamasına tepkisi sert oldu.

80 milyondan fazla Twitter takipçisi bulunan ABD Başkanı, iki parça halinde ‘’Posta yoluyla oy kullanmak büyük ölçüde hileli olacaktır. Başka türlü olamaz. Posta kutuları çalınacak, oy pusulalarında sahtecilik yapılacak, yasa dışı çoğaltılıp sahte imza atılacak. California Valisi, eyalette yaşayan milyonlarca kişiye, kim olduklarına nereden geldiklerine bakmadan oy pusulası gönderiyor. Ardından daha önce hiç oy kullanmayı düşünmemiş olanlara profesyoneller nasıl ve kime oy vereceklerini söyleyecek. Seçim şikeli olacak. Katiyen olmaz’’ mesajını paylaşmıştı.

Trump’ın Twitter mesajları altında çıkan ve ‘’Posta yoluyla oy kullanmayla ilgili gerçeklere ulaşın’’ mesajına tıklayanlar konuyla ilgili haberlerin ve bilgilerin derlendiği bir sayfaya yönlendiriliyor.

Bu sayfanın başlığında ‘’Trump posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olacağına dair temelsiz iddialarda bulunuyor’’ deniyor ve ardından gelen ‘’Bilmeniz gerekenler’’ başlığı altında ABD Başkanı’nın mesajlarında üç yanıltıcı ya da yanlış bilgi düzeltiliyor.

Twitter’dan yapılan açıklamada ilk defa bir ülke liderinin, haber doğrulama uyarısı aldığı belirtildi. Sosyal medya platformu, başta Corona virüsü olmak üzere birçok konuda doğru bilgiye ulaşmayı sağlayacak uygulamasını bu ay devreye sokmuştu.

‘’İzin vermeyeceğim’’

ABD Başkanı ise bu uygulamaya yine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Trump, ‘’Twitter şimdi de 2020 Başkanlık Seçimleri’ne müdahale ediyor. Diyorlar ki, posta yoluyla oy kullanmanın dev bir yolsuzluk ve sahteciliğe neden olacağına dair açıklamam doğru değilmiş. Bunun teyidini de yalan haberci CNN ve Amazon’un sahibi olduğu Washington Post’tan yapıyorlar. Twitter, ifade özgürlüğünü boğuyor ve ben, başkan olarak, bunun olmasına izin vermeyeceğim’’ mesajını paylaştı.

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