ABD Başkanı Donald Trump, Mueller’in araştırmasının "bir cadı avı" olduğu savunmasına daha sert bir şekilde devam etti. Trump, attığı bir tweet’te, "İstesem bütün bu cadı avına son verme hakkım vardı. Mueller dahil herkesi kovabilirdim. Yapmamayı seçtim! Yönetici ayrıcalığımı kullanma hakkım vardı. Yapmadım!" ifadelerini kullandı.

Trump bir başka tweet’te ise, "Rusların 2016 seçimleriyle ilgili olarak yaptığı her şey Obama başkan olduğu zaman yapıldı. Obama’ya söylendi ancak hiçbir şey yapmadı. En önemlisi oylar etkilenmedi" dedi.

Nancy Pelsosı, Demokratları topluyor

Meclis Çoğunluk Lideri Nancy Pelosi ise Demokrat vekilleri toplama kararı aldı. Meslektaşlarına birer mektup gönderen Pelosi, Mueller raporunu görüşmek üzere Pazartesi günü görüşme planladığını aktardı.

Beyaz Saray’dan temiz açıklaması

Beyaz Saray’ın kıdemli danışmanı Kellyanne Conway de, bir ‘proktoloji sınavı’ soruşturmasının yapıldığını iddia etti. Conway, Trump’ın ‘temiz bir sağlık faturası’ ile ortaya çıktığını açıkladı.