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Trump’tan Mueller raporuna atıf: "İstesem cadı avını bitirebilirdim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Mueller’in araştırmasının "bir cadı avı" olduğu savunmasına daha sert bir şekilde devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mueller’in araştırmasının "bir cadı avı" olduğu savunmasına daha sert bir şekilde devam etti. Trump, attığı bir tweet’te, "İstesem bütün bu cadı avına son verme hakkım vardı. Mueller dahil herkesi kovabilirdim. Yapmamayı seçtim! Yönetici ayrıcalığımı kullanma hakkım vardı. Yapmadım!" ifadelerini kullandı.
Trump bir başka tweet’te ise, "Rusların 2016 seçimleriyle ilgili olarak yaptığı her şey Obama başkan olduğu zaman yapıldı. Obama’ya söylendi ancak hiçbir şey yapmadı. En önemlisi oylar etkilenmedi" dedi.

Nancy Pelsosı, Demokratları topluyor
Meclis Çoğunluk Lideri Nancy Pelosi ise Demokrat vekilleri toplama kararı aldı. Meslektaşlarına birer mektup gönderen Pelosi, Mueller raporunu görüşmek üzere Pazartesi günü görüşme planladığını aktardı.

Beyaz Saray’dan temiz açıklaması
Beyaz Saray’ın kıdemli danışmanı Kellyanne Conway de, bir ‘proktoloji sınavı’ soruşturmasının yapıldığını iddia etti. Conway, Trump’ın ‘temiz bir sağlık faturası’ ile ortaya çıktığını açıkladı.

Suçlanan Sarah Sanders aklandı
Muhabirler uzun süre Beyaz Saray basın danışmanı Sarah Sanders’ı basın mensuplarına dürüst olmamakla suçladı. Ama yeminli ifadesinde, Sanders’in Trump’ın Comey’i kovması için teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Trump ‘Maskeli Noel Baba’
Yayınlanan raporda Facebook’tan 81 kez bahsediliyor. Buna karşılık, Ivanka Trump’ın adı sadece 15 kez ortaya çıktı. Twitter (68), Instagram (7), Google (6), YouTube (5) ve Tumblr (1) da listede yer alan sosyal medya siteleri. Operasyonun ABD’lileri etkilemek için bu platformları nasıl kullandığına dair ayrıntıların çoğu, federal iddianame ve akademik araştırmalarla kamuoyuna açıklandı.
Internet Araştırma Ajansı’na (IRA) göre Trump maskeli Noel Baba kılığına girerek New York’ta dolaşmak da dahil olmak üzere bireyleri siyasi eylemler yapmaları için işe aldı.

IRA’nın kontrol ettiği hesaplar
IRA’nın kontrol ettiği Twitter hesapları arasında Trump’ın iki yetişkin oğlu olan Donald Jr ve Eric, eski kampanya yöneticisi ve kıdemli danışman Kellyanne Conway, siyasi yardımcısı Brad Parscale (Trump’ın yeni seçim kampanyasını yönetiyor) ve eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn de var.

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