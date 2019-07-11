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Trump’tan Muhafazakarlar İçin Sosyal Medya Zirvesi

11.07.2019 17:31 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump sosyal medyayı sıkça kullanan ve sosyal medyada tanınan muhafazakar isimleri Beyaz Saray’da bir zirve düzenleyerek ağırlıyor

Trump’tan Muhafazakarlar İçin Sosyal Medya Zirvesi

Başkan Donald Trump sosyal medyayı sıkça kullanan ve sosyal medyada tanınan muhafazakar isimleri Beyaz Saray’da bir zirve düzenleyerek ağırlıyor.

Trump’ın zirvede büyük teknoloji firmalarının muhafazakar isimleri bastırmaya çalıştıkları şeklindeki iddialardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirmesi bekleniyor.

Trump yanlısı sosyal medyada tanınan kişilerin, Beyaz Saray’ın “dijital liderler” toplantısı olarak adlandırdığı toplantıda sosyal medya platformlarındaki sansürü tartışacağı düşünülüyor.

Facebook, etkinliğe davet edilmediğini söylerken Twitter ve Reddit konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Alphabet firmasına ait Google ise yorum yapması çağrılarına yanıt vermedi.

Son olarak Başkan Trump’ı, CNN’in Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta’ya saldıran bir kovboy olarak gösteren videoyu Twitter hesabından yayınlayan Carpe Donktum, Twitter tarafından sekiz gün boyunca engellenmişti. Donktum, etkinliğin sosyal medyadaki muhafazakarları birleştirebileceğini söyledi.

Davetliler etkinlikle ilgili çok az bilgi aldıklarını söylüyor. Ancak Beyaz Saray, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada etkinliğin Mayıs ayında sosyal medyada siyasi taraflılık şikayetlerinin değerlendirilmesi için yapılan bir online anketin devamı niteliğinde olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray sözcüsü Judd Deere, ankete verilen binlerce yanıtın ardından Başkan’ın sosyal medyanın gücü üzerine dijital liderlerle doğrudan iletişim içine girmeyi istediğini söyledi.

Kongre’deki Cumhuriyetçi Partililer de bugüne kadar sosyal medyada muhafazakarlara karşı taraflılık konusunda birçok oturum düzenledi.

16 Temmuz Salı günü Cumhuriyetçi Partili Ted Cruz’un başkanlık edeceği Senato oturumunda “Google ve Arama Motorları Aracılığıyla Sansür” başlıklı bir panel yapılacak.

Panele Google’ın kamu politikaları başkan yardımcısı Karan Bhatia da katılacak. Katılımcıların birçoğu bunu bir yol haritası tartışmasından çok siyasi bir hareket olarak görüyor.

Beyaz Saray sözcüsü, Trump’ın konuşma yapacağı sosyal medya zirvesine 130 kişinin katılacağını belirtti ancak katılımcı listesini paylaşmadı.

Trump 2016 seçim kampanyasında ve başkanlığı sırasında sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Trump özellikle Twitter’ı hem iç hem de dış siyasette görüş bildirmek, eleştiri yöneltmek ve açıklama yapmak amacıyla kullanmasıyla biliniyor.

61 milyon takipçisi bulunan Trump, Nisan ayında Twitter’ın yöneticisi Jack Dorsey’le bir araya gelmişti. Reuters’a konuşan tanıklara göre Trump görüşmenin büyük kısmını neden takipçi kaybettiğini sorarak geçirdi.

Cumhuriyetçi Partililer, uzun zamandır dijital platformların seslerini susturacak yöntemler benimsediğinden şikayet ediyor.

Büyük sosyal medya şirketleriyse bu iddiaları reddediyor.

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