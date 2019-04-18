Trump’tan Muller davasına ‘Game of Thrones’lı paylaşım

ABD Adalet Bakanı William Barr’ın Muller davasında ABD Başkanı Donald Trump’ın aleyhine bir delilin elde edilmediğine dair yaptığı ön açıklama sonrası, Başkan Donald Trump fenomen dizi Game of Thrones’a (Taht Oyunları) atıfta bulunarak, “Oyun Bitti” yazılı bir görsel paylaştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr’ın Özel Yetkili Savcı Robert Muller’in ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası üzerine devam eden davada Trump aleyhine bir delilin elde edilmediğine dair yaptığı ön açıklama sonrası, Başkan Donald Trump da açıklama yaptı.

“Oyun bitti”

Sosyal medya hesabında fenomen dizi Game of Thrones’a (Taht Oyunları) atıfta bulunan Trump, “Gizli anlaşma yok, blokaj yok. Kıskananlar ve sol kanattaki radikal demokratlar için oyun bitti” yazılı bir görsel paylaştı.

