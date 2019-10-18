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Trump'tan NASA'nın kadın ekibinin uzay yürüşüne canlı bağlantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:53 | Son Güncelleme

Trump'tan NASA'nın kadın ekibinin uzay yürüşüne canlı bağlantı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yaptığı uzay yürüyüşüne canlı yayınla bağlandı.

Trump, kızı Ivanka Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve NASA Başkanı Jim Bridenstine'nin de katılımıyla NASA'nın ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yaptığı uzay yürüyüşüne Beyaz Saray'dan canlı yayınla bağlandı.

Trump, astronotları, "çok cesur kadınlar" olarak nitelendirdi.

Amerikalı astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, ekibin tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi.

Astronot kadınlar, istasyondaki eski teknoloji bataryaları daha güçlü lityum-iyon bataryalarla değiştirmek üzere uzay yürüyüşünü başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump NASA

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