Trump'tan Netanyahu'ya tebrik

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'deki seçimlere ilişkin ilk açıklamasında, "Bibi Netanyahu'yu tebrik etmek istiyorum. Kendisi çok iyi bir müttefik, iyi bir arkadaş. Kendisi kazandı, şimdi artık barış anlamında birtakım olumlu adımlar göreceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Teksas eyaletine yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail seçimlerini takip ettiğini ve ilk haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kazandığını söyleyen Trump, Netanyahu'nun kazanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Trump, "Bibi Netanyahu'yu tebrik etmek istiyorum. Kendisi çok iyi bir müttefik, iyi bir arkadaş. Belki biraz erken ama onun kazandığını duyuyorum. Kendisi kazandı, şimdi artık barış anlamında birtakım olumlu adımlar göreceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ortadoğu Barış Süreci'ne ilişkin Trump, "Herkes Ortadoğu'da İsrail ve Filistinliler arasında barışa ulaşılamaz diyor. Bunun garantisini hiçbir zaman vermedim ancak şu anda bir şansımızın, iyi bir şansımızın olduğunu düşünüyorum." dedi.