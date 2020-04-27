Trump’tan New York Konusunda Geri Adım

Trump gelen tepkilerin ardından görüşünden vazgeçti ve bunun yerine Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezi’nden söz konusu 3 eyaletin valisine danışarak güçlü bir seyahat tavsiyesi yayınlamasını isteyeceğini kaydetti.

Vali Coumo, “eğer ülke genelini duvarla kaplamaya başlarsanız, bu garip, yapıcı olmayan, Amerika karşıtı bir uygulama olur” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamasına başta New York Valisi Andrew Cuomo olmak üzere tepkiler gecikmemiş, ülkenin doğu bölgesinin ekonomik merkezine böyle bir uygulumanın kaos getireceği kaydedilmişti.

Trump, Cumartesi öğlen saatlerinde New York’la, New Jersey ve Connecticut’ın bazı bölümlerine giriş çıkışları yasaklayabileceğini belirtmişti.

Trump’ın bu açıklamayı ülke genelinde Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bini geçtiği, vaka sayısının da 130 bine yaklaşmakta olduğu bir zamanda yaptı.

New York’un karantinaya alınabileceğini söyleyen Başkan Donald Trump daha sonra bu açıklamasından geri adım attı ve bölge için seyahat uyarısı yayınlayacağını açıkladı.

Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezi de daha sonra eyaletleri uyararak bölge halkının 14 gün boyunca hayati işler dışında eyalet içinde seyahat yapmaması gerektiğini belirtti. Merkez bu uyarının sağlık, nakliyat ve finansal hizmletler gibi kritik altyapı endüstrisini kapsamadığını da vurguladı.

Trump, Nisan ayının ortasında işyerlerinin yeniden açılması yorumuylailgili olarak da söylemini yumuşattı ve “ne olacak göreceğiz” dedi.

Amerika'da Corona vakası sayısı 130 bine doğru ilerliyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bini geçti. Ülkede vaka sayısının neredeyse yarısı New York eyaletinde bulunuyor.

