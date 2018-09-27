Trump’tan New York’ta Sıradışı Basın Toplantısı  

Trump New York temaslarının ardından geniş kapsamlı ve uzun soluklu bir basın toplantısı düzenledi. 1 saat 20 dakika süren toplantıda Trump’a BM Genel Kurulu hitabı sırasında salondaki gülüşmeler gündeme geldi. Trump medyayı suçladı. “Bana gülmediler, benimle birlikte güldüler” dedi. “BM’de bana gülmediler, benimle birlikte güldüler” Trump’ın BM Genel Kurulu’na hitabının başında yaşanan o an Amerikan basınında çok konuşulmuştu. Başkan Trump’a, “Liderler size güldü. Neden?” diye soruldu. Trump “İnsanlar alkışlamaya başladı. Tebessüm edenler oldu. Bana gülmediler. Benimle birlikte güldüler. Yalan haberciler “Güldüler” diye verdi. İnsanlar iyi vakit geçirdi. Beraber iyi zaman geçirdik. Yaptıklarıma saygı duyuyorlar. ABD yeniden saygı görüyor” diye konuştu. Trump’tan Türkiye’ye İdlib övgüsü Basın toplantısında İdlib konusu da gündeme geldi. Trump BM Güvenlik Konseyi’nde başkanlık ettiği nükleer silahların önlenmesi temalı oturumda Rusya ve İran’ı önce Suriye’de katliamla suçlamış, sonrasında da Suriye Rusya, Suriye, İran ve Türkiye’ye İdlib’deki olası operasyon sürecini yavaşlattıkları için teşekkür etmişti.

Trump New York’taki uzun soluklu basın toplantısında İran’ın bölgedeki rolü üzerinden Suriye krizine ve İdlib’e değindi. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmiş, İdlib konusunda mutabakata varmıştı. Başkan Trump, Suriyeli bir kadın vasıtasıyla İdlib’deki durumdan haberdar olduğunu, sonrasında da “Bunun olmasına izin vermeyelim” mesajını paylaştığını aktardı. Trump yaptığı açıklamada "Türkiye'ye de teşekkür etmem gerekiyor" dedi. “Türkiye çok iyiydi. Çok yardımcı oldu” ifadelerini kullandı. Gazetecilerle hararetli söz dalaşı Basın toplantısı sırasında gazeteciler ve Trump arasında sık sık söz dalaşı yaşandı. İki taraf zaman zaman birbirinin sözünü kesti. En hararetli dakikalarsa Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddiaları gündeme geldiğinde yaşandı. Trump bugüne kadar hep Kavanaugh’nun arkasında durmuş, “Bunları hakketmedi” demişti. Başkan’a “Siz de babasınız, kızınız var” ya da “Neden hep suçlanan kişiden yana tavır alıyorsunuz” ifadeleriyle sorular yöneltildi. Trump’a “Cinsel saldırı iddialarında bulunan kadınlar size yalan mı söylüyor” diye soruldu. Trump, bugün (Perşembe) Senato’da hem Kavanaugh, hem de onun hakkında 36 yıl öncesine dayanan cinsel saldırı iddiasında bulunan Christine Ford’un ifade vereceği oturuma işaret ederek, “Onu yarın göreceğiz. Oturumu izleyeceğim” yanıtını verdi.

Trump, Kavanaugh dışında başka bir ismi Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterebileceği imasında bulundu. “Pek çok adayla görüştüm. Bir başka adaya gidebilirim. Ama kişi suçu kanıtlanana kadar masumdur yaklaşımı tersine döndü. Masumiyet kanıtlanıncaya kadar suçlusun yaklaşımı tehlikeli” ifadelerini kullandı. Trump, “Neden iddiaları gündeme getirmek için bu kadar beklediler? Ben kendisine baktığımda bir aydın görüyorum. Onu tanıyan pek çok kişi de benzer görüşte” diyerek Kavanaugh’nun arkasında durdu. Demokratları “üçkağıtçılıkla” suçladı. Trump, “Ülkemiz için önemli bir an. Hakkında güçlü iddialar var. Ama belki de kimsenin kanıtlayamayacağı iddialar. İnsan kime inanacağını bilemiyor. Bir başka aday belirleyebilirim ama o zaman bu işin sonu olmaz. Ülkemiz için tehlikeli bir dönem. Demokratlar oyun oynuyor” diye konuştu. Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh hakkında üç kadın cinsel saldırı iddiasında bulunmuştu. Christine Blasey Ford ve Deborah Ramirez’in 36 yıl öncesine dayanan cinsel saldırı iddialarının ardından üçüncü bir kadın daha cinsel saldırı iddiasını gündeme getirmiş, Kavanaugh ve arkadaşı Mark Judge’ın lisedeyken katıldığı okul partisinde toplu tecavüze uğradığını iddia etmişti.

Başkan Trump, kendi seçim kampanyası sırasında da 4-5 kadına kendisi hakkında olumsuz şeyleri söylemeleri karşılığında para ödendiğini, kiminin mortgage kredisinin ödendiğini ve bunu ana akım medyanın haberleştirmediğini savundu. “Kuzey Kore’ye bir şey vermedim” Basın toplantısında Trump’ın Kuzey Kore politikası ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı olası ikinci görüşme de gündeme geldi. Trump, Kuzey Kore konusunda yumuşak davrandığı eleştirilerine yanıt verdi. Başkan Trump “Benim için bizi Kuzey Kore ile savaşa sokacak dediler, seçilmeseydim savaş olurdu” dedi. Kuzey Kore’ye herhangi bir taviz vermediğini, sadece zaman tanıdığını savundu. Trump, “Putin’le de 2 saat görüştüğümde çok yumuşak davrandığımı söylediler. Sert olsam bu sefer onu eleştirirlerdi. Benim boks maçına girmemi istiyorlar” sözleriyle eleştirilere tepki gösterdi. İsrail-Filistin sorunu da basın toplantısında gündeme geldi. Trump iki devletli çözüme destek mesajını verdi. Ortadoğu’da iki devletli çözümün mümkün olduğunu söyleyen Trump, barış planı üzerinde çalıştığı bilinen ve daha önce de bölgede temaslarda bulunan damadı Jared Kushner’e atıfta bulundu. “Jared İsrail’i seviyor. Ama Filistinlilere de adil oluyor. Çünkü biliyor ki barış her iki tarafı da memnun etmekle mümkün olur. Barış anlaşmaları bu yüzden zor” dedi. Trump, “Çok sıkı çalışıyoruz. İki devletli çözüm bence olacak. Tek ya da çift bana uyar” ifadelerini kullandı.