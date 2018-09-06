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Trump'tan New York'ta yayımlanan "isimsiz" makaleye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 00:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'da "isimsiz" olarak yayımlanan ve Trump yönetimi içerisinde bir direnişin olduğunu ileri süren makaleyi "yüreksiz" olarak niteledi

NEW YORK/ WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'da "isimsiz" olarak yayımlanan ve Trump yönetimi içerisinde bir direnişin olduğunu ileri süren makaleye tepki gösterdi.

New York Times'da "isimsiz" olarak yayımlanan "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" başlıklı makaleyi kaleme alan kişinin Trump yönetiminde üst düzey bir görevli olduğu belirtildi.

"Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey, kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli gündeminin bazı kısımlarını ve en kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim." ifadelerine yer verilen makalede, bu direnişin yönetimin başarılı olmasını istediği kaydedildi.

Başkanın devlete zarar veren hareketleri olduğuna dikkat çekilen makalede, "Bu nedenle Trump yönetiminden bazı kişiler Trump'ın görev süresi bitene kadar yanlış hareketlerini engellerken demokratik kuruluşlarımızı da korumaya yemin ettik." ifadelerine yer verildi.

Makalede, Trump'ın düşünce, piyasa ve insanların özgürlüğüne gereğince saygı duymadığı gibi basını da "halkın düşmanı" olarak nitelemesi eleştirildi.

- "Korkak bir makale"

Söz konusu makaleye Trump'tan da yanıt gecikmedi.

Trump Beyaz Saray’da şeriflerle görüşmesinde makaleyi "korkak bir makale" olarak niteledi.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump New York Times

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