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Trump’tan Obama’ya ‘‘Yetersiz Bir Liderdi’’ Eleştirisi

17.05.2020 23:04 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Corona virüsüyle mücadele yöntemleri konusunda hükümeti eleştirmesine ve ‘‘Liderler yetki sahibi gibi görünmeye bile çalışmıyorlar’’ sözlerine yanıt verdi

Trump’tan Obama’ya ‘‘Yetersiz Bir Liderdi’’ Eleştirisi

Başkan Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Corona virüsüyle mücadele yöntemleri konusunda hükümeti eleştirmesine ve ‘‘Liderler yetki sahibi gibi görünmeye bile çalışmıyorlar’’ sözlerine yanıt verdi.

Washington’daki başkanlık dinlenme konutu Camp David’den dönen Trump ‘‘Harika bir hafta sonu geçirdim. Harika toplantılar yaptık. Birçok konuda çok ilerleme kaydettik, bunlar arasında bu korkunç hastalığa tedavi bulmak da vardı’’ diye konuştu.

Obama’nın yorumları hatırlatıldığında Trump, ‘‘O yetkin bir Başkan değildi. Tüm söyleyebileceğim bu. Korkunç şekilde yetersizdi’’ ifadelerini kullandı.

Eski Başkanların görevdeki Başkan’ı eleştirmeme geleneğini bozan Barack Obama, Cumartesi günü katıldığı iki mezuniyet töreninde yeni mezunlara Corona virüsü krizinin ABD’nin mevcut liderlerinin yetersizliğini ortaya koyduğunu söylemişti.

Obama ‘‘Yetki sahibi olduğunu ve ne yaptığını bildiğini sandığınız tüm o yetişkinler, görünen o ki aslında tüm yanıtlara sahip değillermiş’’ ifadelerini kullanmıştı.

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