Trump'tan Okul Bölgelerinin Silahlandırılması Çağrısı

Ulusal Silah Birliği’nin (NRA) yıllık toplantısında konuşan eski Başkan Donald Trump, akli dengesi bozuk kişilerin akıl hastanelerine yatırılmasının kolaylaştırılması ve okul bölgelerinin silahsız olması uygulamasına son verilmesi çağrısında bulundu. Trump, Kongre üyelerinin Ukrayna’ya askeri yardım göndermekten çok okulların güvenliğini sağlamaya öncelik vermesi gerektiğini savundu.

ABD'de yaklaşık on yılın en kanlı okul saldırısı olan, 19 çocuk ve iki öğretmenin hayatını yitirdiği Teksas’taki silahlı saldırı, silah yasaları konusunda uzun zamandır süren ulusal tartışmayı şiddetlendirse de ülkenin önde gelen silah hakları savunuculuğu grubu Ulusal Silah Birliği, Houston'da yıllık toplantısını dün başlattı.

Toplantıda söz alan konuşmacılar, Teksas’taki katliamı kınasa da, gelecekteki trajedileri önlemenin yolunun ateşli silahlara erişimi kısıtlamak olmadığı mesajını verdi.

Özellikle zamanlaması bakımından tartışma yaratan, katliamın olduğu Uvalde’ye sadece 450 km. mesafedeki toplantıya konuşmacı olarak davet edilen isimlerden eski Başkan Donald Trump, “Şiddet eğilimli ve akli dengesi bozuk kişileri akıl hastanelerine kapatmayı çok daha kolay hale getirmeye ihtiyacımız olduğu açık” dedi.

"Okulların güvenliği konusunda toptan bir yeni düzenlemeye ihtiyaç var"

Okulların güvenliği konusunda toptan bir yeni düzenlemeye gidilmesi gerektiğini savunan ve bu konuda bazı fikirler dile getiren Trump, her bir okulun tek bir giriş noktasının olması, sağlam çit ve metal detektörlerin bulunması, bunun yanında da her okula sürekli görev yapmak üzere bir polis yetkilisi ya da silahlı korumanın yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, “Bu para meselesi değil, irade meselesi, Eğer ABD’nin Ukrayna’ya gönderecek 40 milyar doları varsa bunu da yapabiliriz” ifadesini kullandı. Eski Başkan, “Dünyanın geri kalanında ulus inşasına girişmeden önce, kendi ülkemizde kendi çocuklarımız için güvenli okullar inşa etmeliyiz” diye konuştu.

Okul bölgelerinin silahsız olması uygulamasının sona erdirilmesi çağrısında bulunan Trump, bu uygulamanın, silahlı bir kişi tarafından saldırıya uğramaları halinde kurbanları kendilerini savunacak araçlardan mahrum ettiğini savundu. Trump, “Çok eskiye dayanan bir söz vardır; kötü birini silahla durdurmanın tek yolu, silahlı iyi biridir. Kötülüğün varlığı, yasalara uyan vatandaşları silahlandırmanın en iyi nedenlerinden biridir” dedi.

Houston’da 3600 kişi kapasiteli salonun, Trump kürsüye çıktığı sırada yaklaşık yarı yarıya dolu olduğu görüldü. Toplantının öncesinde aralarında Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn ve Temsilciler Meclisi üyesi Dan Cranshaw’un da olduğu bazı muhafazakar konuşmacılar ve Teksaslı Kongre üyeleri etkinliğe katılma planlarını iptal etti.

NRA’in başkanı Wayne LaPierre de, Teksas’ta “suçlu bir canavar tarafından 21 güzel hayatın acımasızca ve ayrım gözetmeksizin yok edilmesinden” duyduğu üzüntüyü dile getirdi ancak “yasalara uyan Amerikalılar’ın kendilerini savunmak için sahip oldukları temel insan haklarını kısıtlamak çare değil, hiçbir zaman olmadı” diye de ekledi.

Toplantıda konuşan, ismi bir sonraki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin olası aday adayları arasında geçen Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz da, Demokratlar’ın, silah satın almak isteyenlerin geçmiş taramasından geçirilmesi ve saldırı silahlarının yasaklanması gibi girişimlerine tepki göstererek, gerçek sorunun “bozuk yapıdaki aileler, kiliseye gitmemek, sosyal medyadaki tacizler ve video oyunları” olduğunu savundu.

Dışarıda protesto

Toplantı salonunun dışındaysa, yüzlerce eylemci NRA'i protesto etti. Protestocular, "NRA çocukları öldürüyor", "Silahları değil çocukları koruyun" şeklinde pankartlar ve silah şiddeti kurbanlarının fotoğraflarını taşıdı.

