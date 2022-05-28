HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trump'tan Okul Bölgelerinin Silahlandırılması Çağrısı

Trump'tan Okul Bölgelerinin Silahlandırılması Çağrısı

28.05.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Silah Birliği NRA'in yıllık toplantısında konuşan eski Başkan Trump, akli dengesi bozuk kişilerin akıl hastanelerine kapatılması ve okul bölgelerinin silahlandırılması çağrısı yaptı. Trump, ABD'nin Ukrayna'ya yardım göndermekten çok okulların güvenliğine öncelik vermesi gerektiğini savundu

Trump'tan Okul Bölgelerinin Silahlandırılması Çağrısı

Ulusal Silah Birliği’nin (NRA) yıllık toplantısında konuşan eski Başkan Donald Trump, akli dengesi bozuk kişilerin akıl hastanelerine yatırılmasının kolaylaştırılması ve okul bölgelerinin silahsız olması uygulamasına son verilmesi çağrısında bulundu. Trump, Kongre üyelerinin Ukrayna’ya askeri yardım göndermekten çok okulların güvenliğini sağlamaya öncelik vermesi gerektiğini savundu.

ABD'de yaklaşık on yılın en kanlı okul saldırısı olan, 19 çocuk ve iki öğretmenin hayatını yitirdiği Teksas’taki silahlı saldırı, silah yasaları konusunda uzun zamandır süren ulusal tartışmayı şiddetlendirse de ülkenin önde gelen silah hakları savunuculuğu grubu Ulusal Silah Birliği, Houston'da yıllık toplantısını dün başlattı.

Toplantıda söz alan konuşmacılar, Teksas’taki katliamı kınasa da, gelecekteki trajedileri önlemenin yolunun ateşli silahlara erişimi kısıtlamak olmadığı mesajını verdi.

Özellikle zamanlaması bakımından tartışma yaratan, katliamın olduğu Uvalde’ye sadece 450 km. mesafedeki toplantıya konuşmacı olarak davet edilen isimlerden eski Başkan Donald Trump, “Şiddet eğilimli ve akli dengesi bozuk kişileri akıl hastanelerine kapatmayı çok daha kolay hale getirmeye ihtiyacımız olduğu açık” dedi.

"Okulların güvenliği konusunda toptan bir yeni düzenlemeye ihtiyaç var"

Okulların güvenliği konusunda toptan bir yeni düzenlemeye gidilmesi gerektiğini savunan ve bu konuda bazı fikirler dile getiren Trump, her bir okulun tek bir giriş noktasının olması, sağlam çit ve metal detektörlerin bulunması, bunun yanında da her okula sürekli görev yapmak üzere bir polis yetkilisi ya da silahlı korumanın yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, “Bu para meselesi değil, irade meselesi, Eğer ABD’nin Ukrayna’ya gönderecek 40 milyar doları varsa bunu da yapabiliriz” ifadesini kullandı. Eski Başkan, “Dünyanın geri kalanında ulus inşasına girişmeden önce, kendi ülkemizde kendi çocuklarımız için güvenli okullar inşa etmeliyiz” diye konuştu.

Okul bölgelerinin silahsız olması uygulamasının sona erdirilmesi çağrısında bulunan Trump, bu uygulamanın, silahlı bir kişi tarafından saldırıya uğramaları halinde kurbanları kendilerini savunacak araçlardan mahrum ettiğini savundu. Trump, “Çok eskiye dayanan bir söz vardır; kötü birini silahla durdurmanın tek yolu, silahlı iyi biridir. Kötülüğün varlığı, yasalara uyan vatandaşları silahlandırmanın en iyi nedenlerinden biridir” dedi.

Houston’da 3600 kişi kapasiteli salonun, Trump kürsüye çıktığı sırada yaklaşık yarı yarıya dolu olduğu görüldü. Toplantının öncesinde aralarında Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn ve Temsilciler Meclisi üyesi Dan Cranshaw’un da olduğu bazı muhafazakar konuşmacılar ve Teksaslı Kongre üyeleri etkinliğe katılma planlarını iptal etti.

NRA’in başkanı Wayne LaPierre de, Teksas’ta “suçlu bir canavar tarafından 21 güzel hayatın acımasızca ve ayrım gözetmeksizin yok edilmesinden” duyduğu üzüntüyü dile getirdi ancak “yasalara uyan Amerikalılar’ın kendilerini savunmak için sahip oldukları temel insan haklarını kısıtlamak çare değil, hiçbir zaman olmadı” diye de ekledi.

Toplantıda konuşan, ismi bir sonraki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin olası aday adayları arasında geçen Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz da, Demokratlar’ın, silah satın almak isteyenlerin geçmiş taramasından geçirilmesi ve saldırı silahlarının yasaklanması gibi girişimlerine tepki göstererek, gerçek sorunun “bozuk yapıdaki aileler, kiliseye gitmemek, sosyal medyadaki tacizler ve video oyunları” olduğunu savundu.

Dışarıda protesto

Toplantı salonunun dışındaysa, yüzlerce eylemci NRA'i protesto etti. Protestocular, "NRA çocukları öldürüyor", "Silahları değil çocukları koruyun" şeklinde pankartlar ve silah şiddeti kurbanlarının fotoğraflarını taşıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB acı haberi duyurdu! 1 şehit...MSB acı haberi duyurdu! 1 şehit...
Adana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke ettiAdana'da 'Sıkıysa Yakala' filmi gerçek oldu! Detaylar şoke etti
Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kürekle öldürüp, gözlerini oydu bir de teselliye gitti

Kürekle öldürüp, gözlerini oydu bir de teselliye gitti

Bu buğday tam 7 bin yıllık!

Bu buğday tam 7 bin yıllık!

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'

Erdoğan 'rekor'dan sonra açıkladı! 'Çok daha farklı gelişmeler olacak'

Sınırda 39 kilometrelik kuyruk! Sürücüler isyan etti

Sınırda 39 kilometrelik kuyruk! Sürücüler isyan etti

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kavala' ve 'Demirtaş' sözleri! 'Serbest bırakılmalarını istiyorsanız bize katılın'

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kavala' ve 'Demirtaş' sözleri! 'Serbest bırakılmalarını istiyorsanız bize katılın'

İlginizi Çekebilir

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.