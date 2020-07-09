Trump’tan ‘‘Okullar Açılmazsa Bütçeyi Keseriz’’ Tehdidi

ABD’de Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kapatılan okulların yeni eğitim yılında yeniden açılmasını savunan Başkan Donald Trump, okul bölgelerinin sonbaharda öğrencileri geri çağırmaması halinde federal bütçe desteğini kesme tehdidinde bulundu.

Başkan Trump’ın okulların tam faaliyete geçmesi konusunda eyalet yetkilileri ve yerel yetkililere uyguladığı baskıya rağmen New York, okulların yeniden açılması planı kapsamında öğrencilerin önemli bir bölümünün okula haftada yalnızca iki ya da üç gün gideceğini, kalan zamanda eğitimin çevrimiçi devam edeceğini açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, bu uygulama sayesinde birçok okulda öğrencilerin tamamının aynı anda okul içinde bulunmayacağını söyledi.

ABD’de milyonlarca aile bir yandan çocuklarının sağlığı için endişe ederken diğer yandan işlerine dönebilmek için çocuklarının okula başlamasını bekliyor.

Başkan Trump ise Demokrat Parti’yi sağlık gerekçesiyle değil siyasi nedenlerle okulların kapalı kalmasını istediğini savundu. Güvenlik sorunlarının üstesinden gelinebileceğini söyleyen Trump, okulların yeniden açılmasının çocuklar ve aileler açısından önemli olduğunu, aksi halde bütçeden okullara ayrılan payın kesilebileceğini söyledi.