Trump’tan OPEC Ülkelerine Fiyat Uyarısı 

Başkan Donald Trump, OPEC ülkelerine petrol fiyatlarını düşürmesi konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Trump bu kez Ortadoğu ülkelerine yapılan ABD yardımıyla petrol fiyatlarını ilişkilendirdi.
Trump, Twitter mesajında “Biz Ortadoğu’daki ülkeleri koruyoruz, biz olmadan uzun süre güvende olmalarına imkan yok ancak yine de petrol fiyatlarını arttırmaya devam ediyorlar. Bunu hatırlayacağız. OPEC tekeli fiyatları derhal indirmeli” diye yazdı.
ABD’de benzin fiyatının artması Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Trump için siyasi anlamda sorun teşkil edebilir.
Trump OPEC’in en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan’dan üretimi arttırmasını istemişti. Trump bunun Riyad’a İran’la mücadelesinde yardım eden ABD’de petrol fiyatlarının düşmesine yardımcı olacağını söylemişti.
OPEC ve müttefikleri ham petrol üretiminde resmi bir artışa henüz yanaşmadı ancak ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının devreye girmesi öncesinde petrol fiyatlarında artışı önlemek için üreticilere yapılan baskı devam ediyor.
Başkan Trump’ın 2015’te İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmeye karar vermesiyle yeni İran yaptırımlarının Kasım’da devreye girmesi bekleniyor.
ABD Enerji Bakanı Rick Perry bu ay Moskova’ya yaptığı ziyarette İran’ın petrol arzında yaşanacak azalmadan kaynaklanacak boşluğu karşılamak için ABD, Suudi Arabistan ve Rusya’nın küresel üretimi gelecek 18 ayda arttırabileceğini söylemişti.
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