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  4. Trump'tan "Operasyon Efsane" Açıklaması

Trump'tan "Operasyon Efsane" Açıklaması

22.07.2020 23:38 | Son Güncelleme

''Daha fazla kan dökülmemeli. Chicago’ya yüzlerce birlik göndereceğiz. Suçluları bulacak, yargılayacak, hapse atacağız. Devreye girmekten başka şansımız yok.''

Trump'tan "Operasyon Efsane" Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'tan “Operasyon Efsane” açıklaması: ''Daha fazla kan dökülmemeli. Chicago’ya yüzlerce birlik göndereceğiz. Suçluları bulacak, yargılayacak, hapse atacağız. Devreye girmekten başka şansımız yok.''

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