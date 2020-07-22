Trump'tan "Operasyon Efsane" Açıklaması

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'tan \u201cOperasyon Efsane\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131: ''Daha fazla kan d\u00f6k\u00fclmemeli. Chicago\u2019ya y\u00fczlerce birlik g\u00f6nderece\u011fiz. Su\u00e7lular\u0131 bulacak, yarg\u0131layacak, hapse ataca\u011f\u0131z. Devreye girmekten ba\u015fka \u015fans\u0131m\u0131z yok.''G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Huawei Watch GT 2 serisi ile zaman\u0131 kusursuz ya\u015fay\u0131nErmeniler, Azerbaycanl\u0131lara sald\u0131rd\u0131! Yaral\u0131lar varNAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek?