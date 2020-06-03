Trump'tan Orduyu Devreye Sokma Planında Geri Adım mı?

ABD Savunma Bakanlığı, gerekirse aktif görevde olan askerlerin devreye girmesi için plan hazırladı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Başkan Donald Trump başkentte sert müdahalenin ülkenin diğer eyalet ve şehirlerine örnek teşkil etmesini istedi.

Beyaz Saray’ın tavrındaki değişikliğin, başkent Washington dahil ABD genelinde azınlıklara yönelik polis şiddetinin protesto edildiği gösterilerin Salı günü büyük ölçüde barışçı geçmesinin ardından geldiğine, bu durumun da Pazartesi akşamı Beyaz Saray yakınlarında toplanan barışçı göstericilere yapılan sert müdahaleyle bir tezat oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın George Floyd protestolarını bastırmak amacıyla orduyu gönderme tehdidinden geri adım attığı belirtiliyor. Amerikan Associated Press haber ajansına göre Beyaz Saray yetkilileri, ülke genelinde gösterilere karşı verilen yanıtın yerel yönetimlerin düzeni kendilerinin tesis edebileceklerini gösterdiğini ifade ediyor.

Washington’da göstericilere yönelik müdahaleden bazı Trump destekçileri övgüyle söz etse de, bazı Cumhuriyetçiler güvenlik güçlerinin böyle bir durumda protestocuların anayasal haklarını ihlal etmesi olasılığına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Operasyona da “Operasyon Themis” adı verilmişti. Themis, Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia’nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçası anlamına geliyor.

Pentagon belgelerine göre, yaklaşık 1330 askerden oluşan iki tugay daha North Carolina’daki Fort Bragg Üssü’nde hazır bekletiliyordu.

Associated Press haber ajansının ulaştığı ve incelediği Pentagon belgeleri, başkent Washington’da güvenlik durumunun kötüleşmesi ve Ulusal Muhafız’ın güvenliği sağlayamaması halinde ABD ordusundan bir bölük askerin Beyaz Saray’ı ve diğer federal binaları korumasının planlandığını gösteriyor.

Washington Post’un haberine göre de Esper, George Floyd protestoları bağlamında askeri güçlerin kullanılmasını desteklemediğini söyledi. Aktif görevdeki askerlerin asayişi sağlamak amacıyla kullanılmasının en son seçenek olarak ve en kötü senaryoda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Esper, “Şu anda böyle bir durumda değiliz” diyerek ABD’de olağanüstü durumlarda ordunun ülke içindeki olayların bastırılmasında kullanılmasına imkan veren ”Ayaklanma Yasası”nın devreye sokulmasından yana olmadığını kaydetti.

NBC kanalına konuşan Esper, “Nereye gittiğimi bilmiyordum” dedi, Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Park’ta şiddet olayları sırasında ateşe verilen umumi tuvaletlerdeki hasarı incelemek ve o bölgede konuşlanan Ulusal Muhafız birlikleriyle konuşmak amacıyla dışarı çıktıklarını düşündüğünü söyledi.

Pazartesi akşamı kiliseye Trump’la birlikte yürüyen Savunma Bakanı Esper, Başkan’ın o anda nereye gittiğini bilmediği konusunda ısrarlı.

Savunma Bakanı Mark Esper da, Başkan Trump’ın Pazartesi günü barışçı protestoculara yapılan müdahaleyle boşaltılan Lafayette Park’ın içinden geçip St. Johns Kilisesi’e yürüyerek giderek oradan fotoğraf verme kararıyla arasına mesafe koydu.

Başkent Washington’da Pazartesi günü tırmanan gerilim Başkan Trump’ın asayiş taktiklerinin etkili bir sembolü ve seçilmeden önceki dönemden bu yana körüklediği kültürel savaşın da fiziksel bir ilanı olarak değerlendirildi.

Washington’da sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden yarım saat önce, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmeye başlamış, Başkan Trump müdahaleden bir gün sonra “D.C.’de dün gece hiç sorun yaşanmadı. Çok sayıda gözaltı oldu. Herkes harika iş çıkardı. Karşı konulmaz bir güç. Hakimiyet” ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump’ın Pazartesi günü Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde yaptığı açıklamada, eyalet valilerine protestoların bastırılması konusunda daha sert davranmaları çağrısında bulunmuş, eyalet ya da şehirlerin halkın can ve mal güvenliğini sağlayamaması halinde orduyu devreye sokma tehdidinde bulunmuştu.

Trump’ın bu açıklamasının ardından federal hükümet eyaletlerin kullanabileceği Ulusal Muhafız imkanlarının bir listesini gönderdi. ABD’li yetkiliye göre, Trump valilere “ellerindeki imkan ve araçları kullanmamaları halinde, toparlanma için federal bütçeden maddi destek taleplerine anlayışlı bir yanıt beklememeleri gerektiği” mesajını verdi.