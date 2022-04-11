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Trump’tan Öz’e destek

10.04.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Başkan Donald Trump, Pennsylvania’da Cumhuriyetçi Parti’den senatör adayı olmak için kampanya yürüten Mehmet Öz’e destek verdiğini açıkladı. Trump açıklamasında kararının tamamen seçimleri kazanmakla ilgili olduğunu belirtti.

Trump’tan Öz’e destek

Trump açıklamasında Pennnsylvania’nın muhteşem ve çok iyi tanınan Dr. Mehmet Öz’ü seçerek Amerika’yı kurtarmak için büyük bir seçeneği olduğunu söyledi.

Trump Kuzey Carolina’daki mitingde yaptığı konuşmada da Öz’ü kastederek, “18 yıldır televizyondaysanız, bu bir anket gibidir. İnsanların size sevdiği anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Öz, 17 Mayıs’ta yapılacak önseçim öncesi Trump’ın desteğini kazanmak için diğer senatör adaylarıyla rekabetteydi.

Trump, Cumhuriyetçi seçmenler arasında hala popüler.

Trump daha önce yarışta Sean Parnell’e destek verdiğini açıklamış ancak Parnell eşinin suçlamaları üzerine adaylıktan çekilmişti.

Trump, Öz’ün seçimleri en çok kazanabilecek isim olduğuna inandığını söyledi ve özellikle kadınların onun tavsiyesini dinlediğini kaydetti.

Trump, 2016’da mülakatında eşi Melania Trump’ın Öz’ün şovunun büyük bir hayranı olduğunu söylemişti.

Mehmet Öz, son dönemdeki bir röportajında Trump’la ilk olarak 2004 ya da 2005 yılında Trump’a çocuklara yardım faliyeti çerçevesinde golf kurslarından birini kullanıp kullanamayacağını sorduğunda karşılaştığını söylemişti.

Trump’la Öz bu konuda anlaşmış. İki isim daha sonra sosyal etkinliklerde karşılaşmış.

Öz, 2016 başkanlık seçim kampanyasında Trump’la röportaj yapmıştı.

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