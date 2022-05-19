Trump'tan Öz'e "Kazandığını İlan Et" Mesajı

Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinde Amerikan Senatosu yarışına katılacak adayını belirlemek için yapılan önseçimin sonucu hala belli olmadı.

Kalp cerrahı ve televizyon yıldızı Mehmet Öz ve eski yatırım fonu yöneticisi Davis McCormick arasındaki Cumhuriyetçi Parti Pennsylvania eyaleti senatörlük yarışının sonucunun önümüzdeki haftadan önce belli olmama ve oyların yeniden sayılma olasılığı yüksek.

Araştırma şirketi Edison Research'e göre seçim kampanyasının ileri safhasında eski Başkan Donald Trump'ın verdiği destekle ivme kazanan Mehmet Öz, yarışı, sayımı yapılan 1 milyon 300 bin oy içinde sadece 500'den biraz fazla oyla rakibi David McCormick'in önünde götürüyor. Muhafazakar siyasi yorumcu Kathy Barnette ise Öz ve McCormick'ın gerisinde, üçüncü durumda.

Eski Başkan Trump, dünkü açıklamasında, destek verdiği Mehmet Öz'ün "zafer ilan etmesi" gerektiğini söyledi. Herhangi bir kanıta dayanmadan Öz'ün seçim hileleri nedeniyle yarışı kaybedebileceğini öne süren Trump, 2020 başkanlık yarışında da yaygın hile sonucu rakibi Joe Biden'a mağlup olduğunu iddia etmiş, ancak bu suçlamalar, birçok mahkeme kararı, eyalet seçim yetkilileri ve kendi yönetiminin üyeleri tarafından çürütülmüştü.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajında, "'Pat diye buldukları' oy pusulalarıyla hile yapmaları çok daha zor" dedi.

Hem Öz hem de McCormick, seçim gecesi tüm oyların sayılmasını istediklerini söyleyerek zafere ulaşacaklarını tahmin ettiklerini belirtmişti.

Pennsylvania eyaleti yasaları uyarınca iki aday arasındaki oy oranı farkı binde 5 ya da daha az olması durumunda oylar yeniden sayılıyor.

Pennsylvania eyalet yönetiminden üst düzey bir yetkili, oy sayımının önümüzdeki günlerde de süreceğini ve önümüzdeki haftanın ortasında oyların yeniden sayımının gerekip gerekmeyeceğinin belirleneceğini kaydetti.

Pennsylvania eyaletiyle bağlantıları olan ancak eyalete yeni taşınan Öz ve rakibi McCormick, Trump tarzı popülizme olan bağlılıklarına ve sahiciliklerine ilişkin soru işaretleriyle karşı karşıya.

Gerek Öz gerekse McCormick, Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinde, Demokrat Parti adayı olan ve Pennsylvania'da şu anda vali yardımcılığı görevini yürüten, "sıradan adam" imajına ve cazibesine sahip John Fetterman'a karşı zorlanabilir.

Keystone Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Jeffrey Brauer, "Çok sayıda Cumhuriyetçi, özellikle de popülist Cumhuriyetçiler, Öz ya da McCormick'i yeterince popülist bulmadı. Her ikisi de daha önce eyaletle bağları olmayan, sonradan buraya taşınan siyasetçiler olarak görülüyor" dedi.

McCormick'in bir danışmanı, Pennsylvania'da sayılmayı bekleyen 30 ila 50 bin oy olduğunu, 23 ilçede oy sayımının hala devam ettiğini söyledi.

Lancaster ilçesinde teknik bir hata, oy sayımında gecikme olmasına yol açtı.

Hem Öz hem de McCormick'in kampanyalarının Lancaster ilçesinde sandık başı gözlemcileri bulunuyor. Kampanya yetkililerine göre iki aday da önceden kullanılan oyların işlemden geçirilme sürecini takip etmek için eyalet çapında kendi yetkililerini gözlemci olarak görevlendirdi.

