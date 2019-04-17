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Trump'tan Papa'ya "Notre Dame" telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 19:53 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Notre Dame Katedrali'ndeki yangın nedeniyle Papa Franciscus'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki yangın nedeniyle Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'u arayarak ABD halkının geçmiş olsun dileğini iletti ve ABD'nin yardıma hazır olduğu bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Papa Franciscus ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Papa Franciscus ile az önce harika bir görüşme gerçekleştirdim ve Amerikan halkının bu korkunç ve yıkıcı Notre Dame Katedrali yangınıyla ilgili üzüntülerini ilettim." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de dün görüştüğünü anımsatan Trump, ABD'nin renovasyon ve inşa anlamındaki tüm uzmanlığını Notre Dame'ın yeniden inşası için memnuniyetle Fransa'ya önerdiğini kaydetti.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada da ABD'nin tarihi katedraldeki yangın dolayısıyla Fransa'ya her türlü yardıma hazır olduğu belirtilmişti.

- Notre Dame'daki yangın

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden, tarihi Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü nedeni henüz bilinmeyen yangın çıkmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangında ciddi hasar gören tarihi Notre Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini belirtmişti.

Katedraldeki yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" kaydetmişti.

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ABD Donald Trump Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus Notre Dame Katedrali

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