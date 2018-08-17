HABER

Trump'tan Pastör Brunson açıklaması: Daha bu iş bitmedi

17.08.2018 18:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Türkiye'de ev hapsinde tutulan Pastör Andrew Brunson konusunda "Oturup, bunu kabul etmeyeceğiz, daha bu iş bitmedi" dedi.

Trump'tan Pastör Brunson açıklaması: Daha bu iş bitmedi

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Türkiye'de ev hapsinde tutulan Pastör Andrew Brunson konusunda "Oturup, bunu kabul etmeyeceğiz, daha bu iş bitmedi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Trump'tan Yeni 'Brunson' AçıklamasıTrump'tan Yeni 'Brunson' Açıklaması
ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit ettiABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki

ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Dünyanın en eski peyniri Mısır'da bulundu

Dünyanın en eski peyniri Mısır'da bulundu

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Merkel'den Erdoğan açıklaması

Merkel'den Erdoğan açıklaması

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.